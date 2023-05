Por Alberto Velásquez Martínez - redacción@elcolombiano.com.co

Uno de los factores que llevaron al presidente Boric, en Chile, al reciente fracaso electoral, fue la violencia. Un país que se jactaba de ser el más seguro en Latinoamérica, hoy está envuelto en una inseguridad perturbadora. La percepción del ciudadano es que la criminalidad está ganándole la partida al gobierno. Se tomó las ciudades chilenas y, como reacción a esta criminalidad, la izquierda que dirige la nación austral fue vencida aparatosamente en las urnas por la derecha y el centro derecha. Ellas tendrán las mayorías para la aprobación de una nueva Constitución. Los chilenos en su gran mayoría estiman que el Estado de Derecho está desapareciendo. Y se unieron las fuerzas civilistas para comenzar a recuperarlo.

En Colombia las grandes ciudades siguen cayendo en manos de la delincuencia. No solo en Medellín y el Valle de Aburrá, en donde actúan 325 bandas, como lo reconoció en EL COLOMBIANO el Comisionado de Paz, sino en Bogotá, Cali, Barranquilla. La misma Secretaría de Seguridad de la capital de la República, ciudad manejada por la izquierda, revela un panorama desolador. Los homicidios crecen en promedio de tres por día. Los más disímiles estudios dejan al desnudo la difícil situación de orden público en Colombia.

Para el caso de Antioquia el paisaje es negro. Sostiene la Corporación Jurídica Libertad (CJL) que seis estructuras al margen de la ley “cubren el 94% del territorio antioqueño, lo que equivale a 117 municipios de los 125 que conforman el departamento”. Una cifra que no solo causa escozor y miedo, sino que concluye que esta región está acosada por la truhanería. Lamentable balance negativo con cargo para las autoridades nacionales, regionales y locales.

La presencia de los grupos rebeldes “ha generado una crisis humanitaria”, sostiene aquella corporación. La violencia abarca “hostigamiento, violencia sexual, reclutamiento de menores, explotación sexual, desplazamiento forzado, homicidios en personas protegidas, combates entre las estructuras armadas legales e ilegales”. Y recoge la CJL unas estadísticas que deben desvelar a las autoridades nacionales y regionales, en el sentido de que “el año pasado en Antioquia se presentaron 1.887 homicidios, 89 feminicidios, 153 agresiones contra líderes sociales, así como 14.692 personas víctimas de desplazamiento forzado, donde el 70% fueron en el Valle de Aburrá”. Récord tan deplorable bien difícil de superar.

Así que lo que pasó en Chile es una alerta que demuestra no solo la incompetencia de su Estado y de su gobierno de extrema izquierda, sino que se podría replicar electoralmente en nuestro Estado y gobierno, incapaces de salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos como lo ordena la Constitución. Pone a pensar al ciudadano, no en anacrónicas como temerarias “defenestraciones” sino en la oportunidad de hacer de las elecciones regionales de octubre, un plebiscito sobre la conducta de sus mandatarios. El crecimiento de la delincuencia, amparado por la impunidad, puede pasar facturas onerosas no solo a quienes apadrinan desde los despachos nacionales, departamentales y municipales, sino a sus ahijados que aspiran a ganar las elecciones, llevando sobre sus hombros tan pesadas como deplorables herencias. .