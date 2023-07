Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

Lo que comenzó siendo la protesta pacífica de una madre por la muerte de su hijo Nahel, un adolescente de 17 años, a manos de la policía, se ha convertido en un verdadero infierno en distintas ciudades de Francia. El ideal francés de que el Estado no distingue entre colores porque la ley es para todos, se hace añicos entre una juventud que a pesar de ser segunda o tercera generación, nacidos en ese país, no termina de integrarse y al contrario se siente constantemente discriminada. Jalonados por los discursos de izquierda y de derecha, y con el eco multiplicador de las redes sociales que no saben lo que significa razonar por un minuto, miles de menores de edad se han tomado las calles cometiendo actos de vandalismo y pillaje.

Ya van 5 noches de terror en ciudades como París, Lyon, Marsella y Nanterre, el suburbio donde vivía Nahel, un muchacho de origen franco argelino al que un policía disparó mortalmente por no atender la orden de parar su carro. El balance provisional habla de 1.311 personas detenidas, 79 policías heridos y 1.350 vehículos incendiados o destrozados. Y esto sin mencionar la destrucción y robo de todo tipo de negocios y comercios. Las imágenes recuerdan los terribles disturbios que se vivieron durante un mes en el año 2005 después de que dos menores de edad murieron electrocutados en una planta eléctrica cuando huían de la policía. Pero si el problema de fondo sigue siendo el mismo, no lo es la velocidad y la voracidad con la que se han extendido estos actos vandálicos con los que 45.000 policías que se han desplegado por el país se sienten desbordados.

El espíritu francés que ha inspirado a tantos países democráticos - Igualdad, legalidad, fraternidad - se niega a aceptar que existe un gran vacío entre sus ideales y la realidad. Y las ideologías políticas no ayudan a construir una solución, sino que hacen parte del problema. Mientras la izquierda se niega a reconocer que existe racismo en esa Francia compuesta por muchas comunidades que antiguamente fueron sus colonias, la derecha grita ferozmente contra la inmigración a la que culpa de toda la inseguridad que viven. Olvidan que quienes están en las calles también son franceses.

Tan difícil es para la izquierda aceptar que la sociedad francesa tiene que hacer su propia revisión y reconocer la problemática con la que conviven, como para la derecha entender que este no es un problema que se solucionará expulsando extranjeros indocumentados. Una reflexión valiosa para todos sería preguntarse por lo que significa de verdad ser francés hoy en día.

La mamá de Nahel tiene la certeza de que el color de la piel de su hijo tuvo que ver con su muerte, pero a la vez ha dicho que no quiere culpar a todo el cuerpo policial, “sólo al que mató a mi hijo”. Ojalá sus palabras ayuden a frenar la furia que se ha desatado y propicien que el conjunto de la sociedad reconozca unas cuantas verdades.