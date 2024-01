Por Aldo Civico - @acivico

El primero de enero, los colores rosados de la aurora acariciaron mis párpados, despertándome. Sonreí; no era solo el amanecer de un nuevo año, sino también el de una ciudad que retoma su camino después de una larga y oscura noche. Unas horas después, en la plaza Botero, el alcalde Federico Gutiérrez reiteró su compromiso de unir la ciudad; una tarea urgente si Medellín quiere futuro. La pregunta es: ¿alrededor de qué principios vamos a crear esta unidad? Los últimos cuatro años, más que causar la división, profundizaron y evidenciaron una parcelación del tejido social ya existente; es decir, las brechas entre territorios, grupos, intereses privados e institucionales, y clases sociales. De hecho, si la ciudad estuviera unida, crisis como la del hambre, por ejemplo, no existirían o no serían tan agudas. La unidad es un desafío histórico para Medellín.

Ahora bien, la unidad es un principio que tiene sus exigencias. En una reciente tertulia entre algunos líderes de la ciudad, Juliana Mejía Peláez nos recordó que la Revolución Francesa engendró los valores de libertad, igualdad y fraternidad. Resaltó que, históricamente, la derecha se ha coagulado más alrededor del principio de la libertad, mientras que la izquierda alrededor del de la justicia. Pero es la fraternidad, observó Juliana, la que tiene la función de anclar a una sociedad. Al pensarlo bien, es un valor que se opone a la categoría del enemigo sobre la cual se ha fundamentado hasta hoy la política. “La distinción política específica a la que pueden reducirse las acciones y motivos políticos es la que existe entre amigo y enemigo”, escribe el filósofo Carl Schmitt.

Por ende, unir a Medellín requiere una transición de la categoría del enemigo a la de la fraternidad. Es decir, requiere una refundación de la cultura política. De esta fraternidad, habla el ex alcalde antimafia de Palermo, Leoluca Orlando, en su más reciente libro, Enigma Palermo. Escribe Orlando: “Encontré la respuesta a la necesidad de libertad y justicia social en la fraternidad... Los dos primeros, sin el tercero, se debilitan, pierden valor y proyecto político”. La fraternidad, observa Orlando, es necesaria para buscar y construir “condiciones de paz democrática para identificar y resolver conjuntamente los grandes problemas de la sociedad”. Por eso la política en su esencia es el “súper amor”, como lo expresaba Chiara Lubich, una líder espiritual. Porque la política es el amor que permite a todos los demás amores humanos existir, expresarse y florecer.

Entonces, si Medellín quiere pasar la página, tiene que impulsar un proyecto ciudadano y político fundado en la fraternidad. Este proyecto no puede ser limitado a los angostos muros de un partido o a cadenas de intereses circunscritos. Por el contrario, tiene que ser una plataforma amplia y plural de ciudadanos que reconocen y multiplican los vínculos de fraternidad, y fortalecen el tejido social de la ciudad. La nueva administración tiene la oportunidad de facilitar el avance de este proyecto. Pero la responsabilidad y el protagonismo tienen que ser de toda la comunidad de ciudadanos. De esta manera, Medellín dejará de ser un archipiélago de islas exóticas, y se volverá un continente.