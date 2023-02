Una lectura a las lecturas colombianas

Interesante mirar la lista de los 25 libros más vendidos en Colombia durante 2022. No es la lista de los más leídos, como equivocadamente informaron algunos medios, pues muchos de esos libros se compran para regalar, y al final no los leen ni el que los regaló ni el que los recibió. Tampoco dice si incluyen los libros comprados por internet, sean impresos o en versión electrónica.

En esos 25 títulos ganan por goleada los libros de autoayuda, tan denostados por los críticos que se consideran de “alta cultura”. No todos los libros de autoayuda son malos. Lo que pasa es que pueden ser engañosos, al convencer a las gentes de que lograrán tesoros, riquezas y parejas ideales con solo desearlo, pues “todo lo bueno lo merecen”.

Hay pocas novelas de autores colombianos, lo cual puede significar varias cosas: no gusta el género de novelas, en general; o no gustan los novelistas colombianos; o estos no publican nada que valga la pena comprar. Hay algunos que tienen más éxito en el exterior, y aquí no los conoce ni los lee casi nadie. Otros se benefician de coberturas mediáticas muy favorables afuera, no tanto por su calidad como escritores sino por sus posiciones políticas. Alguno hay que cada que necesita dinero saca a pasear sus miserias y eso sí le reporta formidable despliegue periodístico.

Curioso –¿o no?– que no aparezcan en la lista libros de historia o de política colombiana, salvo la autobiografía de Gustavo Petro, cuya categoría más bien es la ciencia ficción. Será que tampoco la historia y el análisis político despiertan el entusiasmo de los colombianos, que prefieren la autoayuda y la superación personal, buscarse la vida por su cuenta en vez de hacerlo en conjunto con una sociedad en la que no creen