Hace una semana se celebró el Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena, liderado por la Andi, evento que había generado gran expectativa por ser el primero en el cual el recién elegido presidente Gustavo Petro y sus ministros se reunirían con el sector productivo. Se esperaban mensajes de tranquilidad frente a la inversión y, por supuesto, propuestas para que entre todos sigamos buscando construir un mejor país.

A las pocas horas de haber iniciado el evento, la ansiedad pasó rápidamente a convertirse en preocupación cuando la ministra de Minas anunció que no habrá más exploración de gas y así perder la autonomía. Sin embargo, gracias a un gran número de recomendaciones provenientes de diferentes sectores, de manera acertada y rápida corrigió por el bien del país.

En su discurso, el presidente Petro dio una larga disertación al auditorio de cómo se genera riqueza, siempre con la intención de demostrar que el modelo actual no es el camino y que el sector financiero y el comercio no producen valor económico. En los últimos 100 años la humanidad ha logrado sacar de la pobreza al 90 % de la población con el capitalismo; sin embargo, cada vez somos más conscientes de que este sistema debe reinventarse para poder llegar con oportunidades a la totalidad de la humanidad. Y es cierto que no podemos concebir un país con altos índices de desigualdad, es deber de todos como sociedad acortar brechas. Y si bien en esta tarea el Estado es fundamental, el papel de las empresas es también determinante. Es decir, quienes producen empleo y riqueza para pagar impuestos al Estado son las empresas, razón por la cual el nuevo gobierno debe concentrar esfuerzos para que el aparato productivo siga creciendo de la mano del empresariado.

Todos reconocemos que la pandemia deja un mayor déficit fiscal, que seguimos teniendo problemas de pobreza y que se necesita más inversión pública en las zonas alejadas a las grandes ciudades; para ello el presidente Petro quiere avanzar con prontitud y por esto busca sacar una reforma tributaria inédita en el monto que se pretende recaudar; sin embargo, en las primeras discusiones, es más que evidente la preocupación y van en aumento los comentarios de posibles desinversiones, poniendo en riesgo el crecimiento económico.

A pesar de lo anterior, hay consenso de que todos debemos hacer mayores esfuerzos y trabajar más unidos, de forma que este país sea una potencia para la vida y las oportunidades. La mayoría de los colombianos no estamos matriculados con idelologías; más allá de esto, lo que anhelamos es una Colombia próspera para todos, sin señalamientos y con una agenda constructiva donde todos tengamos el sentimiento de estar bien representados y de caber en el mismo territorio