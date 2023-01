Hasta hace poco, me resistía a considerar al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro una especie de clon del expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Un clon tropical. A pesar de algunas coincidencias en su verborrea y en sus programas políticos, creía que los actos casi demenciales de Bolsonaro eran un caso sui generis.

Ahora pienso lo contrario. Me han convencido varias cosas: una foto aparecida en la prensa mundial donde se le ve rodeado de seguidores amontonados junto a la casa donde se aloja en Miami, situada en un conjunto residencial lleno de toboganes de agua; está firmando autógrafos, abrazando niños y tomándose selfies con gente que parece adorarlo; algunos llevan camisetas con un emblema que dice: Make Brazil Great Again (“Hagamos a Brasil grande de nuevo”). ¿Les suena parecido a algún slogan de Trump? ¿Es solo una coincidencia simbólica?

También me han convencido otras coincidencias: que Bolsonaro esté viviendo a unas cuantas horas por carretera de la lujosa residencia de Mar a Lago de Trump, en Palm Beach; que también haya difundido mentiras sobre un fraude electoral antes y después de su derrota en las urnas; que los dos hayan rehusado asistir a las ceremonias de traspaso del poder presidencial; que hayan negado la peligrosidad de la pandemia de COVID-19 imponiendo políticas de salud cuasi genocidas que cobraron cientos de miles de vidas; que los seguidores de ambos expresidentes hayan atacado con furia las sedes del poder casi en la misma fecha de enero, después de que su candidato fue derrotado; que lo hicieran envueltos en banderas y camisetas con los colores de las banderas de sus países con gestos tragicómicos de heroísmo patriótico; que el nuevo hogar elegido por Bolsonaro se llame Encore Resort at Reunión y sea un condominio en los suburbios de Orlando formado por casas de alquiler amuebladas con futbolines, salas de proyección, decoración Disney en las paredes y peluches de Mickey Mouse en las camas, como lo han descrito los periodistas de la agencia AP. En fin, que casi todas las imágenes que han circulado sobre el ataque a las sedes del gobierno recién elegido en Brasilia y los destrozos causados por la muchedumbre parezcan calcadas de los ataques del 6 de enero en el Capitolio de Washington hace dos años.

Pero, sobre todo, me han convencido las mentiras tan parecidas usadas por las dos campañas para atacar a sus rivales: que tienen pactos con el diablo, que son comunistas, que van a atacar desde sus gobiernos a ciertos credos religiosos, que las máquinas que cuentan los votos están amañadas... Es como si se hubiera dado una especie de milagro, una sintonía transnacional entre los dos grupos de extrema derecha que los respaldan. Es como si Miami se hubiera convertido en un refugio de mafiosos, lavadores de dinero, estrellas de la farándula, y parlamentarios corruptos y expresidentes de la extrema derecha estadounidense y latinoamericana.

Tal vez sea demasiado pronto para hablar de lo que sucedió en Brasil: ¿un ensayo de golpe de Estado que fracasó? ¿Una revuelta mal organizada y promovida por la extrema derecha brasileña refugiada en Miami? ¿Una bufonada?

Sin embargo, no es demasiado pronto para afirmar a ciencia cierta que, como ha dicho Guga Chacra, periodista de la mayor cadena de televisión de Brasil, “sin Trump no habría Bolsonaro en Brasil. Y sin la invasión al Capitolio no habría la invasión que vimos en Brasilia... El bolsonarismo intenta copiar al trumpismo y los seguidores de Bolsonaro en Brasil intentan copiar lo que hacen los seguidores de Trump en Estados Unidos”. ¡Qué derroche de originalidad!