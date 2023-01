Un rayo de inteligencia ilumina los cielos antioqueños

Caen aguaceros espantosos como cólera del cielo, tempestades con rayos y centellas aturden este valle de lágrimas y los soterrados se inundan causando tragedias como la muerte de dos personas el sábado pasado, atrapadas en su vehículo. Las inundaciones de soterrados y pasos deprimidos son una triste y larga historia, ya vieja, frente a la cual los responsables municipales se lavan las manos y le dejan el tema al próximo que llegue a La Alpujarra.

Esta vez, hay un rayo de luz entre los escasos fogonazos de inteligencia del funcionariado paisa: estudiarán cerrar el tránsito cuando llueva fuerte, no vaya a ser que se ahogue más gente con la inundación. De hacer mejor las obras, o de obligar a que las auditorías cumplan con su labor cuando se construyen, nada se dice. Eso sale muy caro y afecta a los contratistas amigos, y las empresas públicas están muy ocupadas burocratizándose y haciéndole mandados al alcalde como para ponerse a destaquear túneles.

Para cooperar en esta campaña de creatividad y como aporte antioqueño a la humanidad, propongo que, en la misma línea de la fulgurante idea de cerrar los soterrados, se adopten estas otras medidas: clausurar las calles, para que no haya más accidentes. Prohibir la construcción de edificios, para que no se caigan por los fallidos diseños de calculistas y constructores criminales. Cerrar los hospitales y las clínicas, para que se acaben las listas de espera y se desocupen las salas de urgencias. Clausurar las guarderías y colegios, para que no haya abusos contra los niños. Acabar con el metro de Medellín para que no ocurran más “incidentes en la vía”. Poner un límite en los termómetros, para que nadie tenga más de 38 de fiebre.

Una última: poner a gobernar a un aparato de inteligencia artificial. Más barato, y posiblemente no robe