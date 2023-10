Por David Yanovich - opinion@elcolombiano.com.co

En entrevista el fin de semana en la revista Semana, el ministro de Minas dice que están pensando en cambiar la ley para que Ecopetrol pueda entrar de lleno a la generación de energía con fuentes renovables. Es decir, cargar a una empresa estatal con algo que han venido haciendo múltiples agentes durante ya varios años, con bastante éxito diría yo.

Esta declaración da para hacer una reflexión sobre la importancia del sector privado y las empresas en la economía. La función de las empresas en la sociedad es de una enorme magnitud, así sus asiduos críticos no lo quieran ver o aceptar. La mayor generación de empleo formal en el país es, por mucho, aportada por las empresas. Lo mismo ocurre con la mayor inversión de capital que, indiscutiblemente, realizan las empresas. Las empresas prestan múltiples servicios y producen infinidad de bienes que toda la población necesita para vivir. Y no solamente empresas grandes, también las medianas, las pequeñas y las microempresas. Sin empresas, mejor dicho, no hay cómo construir país.

Desconocer o deslegitimar la posibilidad de una empresa de generar ganancias a sus accionistas es poner en riesgo la estantería misma del modelo económico adoptado por Colombia hace ya mucho tiempo. Los accionistas de una empresa, o de un banco, o de cualquier organización productiva, reciben retornos a sus inversiones porque se atrevieron a correr riesgos que deben ser remunerados. De lo contrario no se invertiría, no se construiría, no se prestaría ningún servicio por parte de empresas privadas.

Y por todo lo anterior es importante que entendamos, de una vez por todas, que el Estado por sí solo no es capaz de generar el mayor bienestar y la mayor prosperidad posible a sus ciudadanos. No es sino mirar a Venezuela -o tantos otros ejemplos en la historia- para darse cuenta de eso. Y pensar que en Colombia hay quienes todavía creen que este modelo es viable. Particularmente quienes están hoy en el gobierno, encabezado por el presidente mismo.

Discusión distinta es la de la desigualdad. Pero esta no se puede mezclar con la facilista y profundamente peligrosa confusión entre “los ricos” o “los neoliberales” y “las empresas”. Aquí sí es fundamental el Estado, que a través de políticas tributarias y funciones distributivas puede aliviar el tema. Pero para ello, nuevamente, se necesitan empresas vigorosas y fuertes, que en últimas son una de las principales fuentes de los tributos que recibe la Nación. Sin empresas, no hay empleos. Y sin empleos ni utilidades, no hay impuestos. Y sin impuestos el deseo de reducir la desigualdad o de redistribuir la riqueza no será una realidad nunca.

Hay casos lamentables de distorsiones en la política pública que favorecen a los ricos, sin duda (las mega pensiones son un ejemplo de ello). Esos hay que revisarlos y corregirlos donde sea necesario. Hay tristes ejemplos en materia de diseño de subsidios y gabelas tributarias, por ejemplo, que bien haríamos en eliminar.

El aparato productivo de un país, representado en sus empresas, hay que defenderlo y promoverlo. Así como redistribuir el ingreso, crear las condiciones para que prosperen es una de las principales tareas del Estado. Pero confundir a los ricos con las empresas, a propósito, o no, no es la manera de dar el debate. Qué pobreza de argumentación, y qué peligro las posibles consecuencias.