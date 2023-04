Un modelo imperdible

El país no puede perder el modelo empresarial antioqueño, construido hace más de un siglo a base de trabajo, disciplina, ingenio y criterio humanista. Cuando aparecieron obras como Capitalismo consciente, de John Mackey y Rajenda Sisodia, varios lectores no nos descrestamos con las tesis de ambos autores y encontramos en ese libro una comprobación tácita de que esos conceptos y procedimientos eran muy cercanos, porque han sido comparables a los que hemos venido conociendo en las compañías industriales que surten las neveras y alacenas de nuestras casas y en las que depositamos confiados la plata del mercado familiar.

Las empresas antioqueñas inventaron y aplicaron aquí hace mucho tiempo, desde sus orígenes y a lo largo de su tradición, la matriz económica del Capitalismo consciente, que se apoya en las finalidades de instaurar un sistema humano y cooperativo, un futuro mejor para todos. Que no ha sido perfecto, es obvio. Pero resulta irrefutable, si tenemos presentes el conocimiento y la experiencia, que la creación de valor de las sociedades no es sólo para los accionistas, sino para todos, clientes, empleados, proveedores, inversionistas, para la sociedad y el medio ambiente. Los ejemplos saltan a la vista. No es sino ver los balances presentados en estos días en varias asambleas, para concluir que esos objetivos y el compromiso con la responsabilidad social no han sido ni ajenos ni extraños, como sí pueden serlo en otras regiones en que se han ahondado las desigualdades e injusticias y el otro capitalismo rara vez ha contribuido al bien común.

Y lo han sostenido estudiosos de la realidad colombiana y del discurrir del sector privado tan autorizados como el historiador norteamericano Frank Safford, cuando escribió con el profesor Marco Palacios el libro capital sobre Colombia como país fragmentado y sociedad dividida. Fragmentación y división que pueden agudizarse en la medida en que se diluya ese modelo empresarial antioqueño que impresionó al respetable investigador estadinense. Un modelo que, insisto, se ajusta a presupuestos como los señalados, por ejemplo por interactuar, extensivo a la totalidad de las empresas: “El propósito de trabajar los principios del capitalismo consciente es el de contribuir a la generación de valor y sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas con un enfoque de desarrollo sostenible y de garantía de los derechos humanos para la superación de la pobreza en los territorios en los que influyen”.

Las empresas antioqueñas, atacadas por varios flancos, inventaron y empezaron a realizar desde hace tiempos el concepto y las estrategias para hacer buenos negocios, no sólo para generar utilidades, lo que es legítimo, sino también para cumplir propósitos superiores mediante un liderazgo humano y justo y generar calidad de vida para todos los actores de los procesos económicos. El capitalismo consciente aceptado hoy en día en los ámbitos empresariales, universitarios e incluso estatales, es una alternativa dirigida a la verdadera irrigación de la riqueza para el bienestar general. Ese modelo antioqueño es imperdible.