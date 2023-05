Un giro para Antioquia y Medellín

Hace unos días abrí Youtube para continuar viendo informes sobre la situación política y económica de Argentina, donde un par de esposos saquearon el país desde 2003, y sin que pudiera evitarlo, me salió una propaganda política de un escuálido precandidato a la Alcaldía de Medellín que iniciaba diciendo algo como así: “No podemos dejar que los corruptos vuelvan a la Alcaldía, ni que las mafias se apoderen de sus recursos públicos”. Quedé estupefacto, pues es el mismo alfil apoyado por el actual alcalde de la ciudad y por su señora. “Que los corruptos no vuelvan”, como si en algún momento se hubieran ido.

Con el paso de los días, leí otra noticia: mandaderos del alcalde denunciaron ante Procuraduría y Contraloría a varios concejales de Medellín que, en ejercicio de su labor política, votaron en contra de un proyecto de Acuerdo presentado por la administración municipal. Alguna fibra sensible debió haber tocado esa negativa – no hablemos de comisiones frustradas ni nada parecido – para que se busque punir a los concejales no cooptados por la Alcaldía que ejercieron su voto como su conciencia se los indicó. La Procuraduría, estática e impasible ante todas las denuncias de irregularidades en la presente administración, esta vez sí corrió a abrirles investigación a los opositores. ¿A alguien le extraña?

Por los lados de Antioquia, deberíamos aprovechar el próximo octubre para darle fin al “anibalismo” e intentar otro impulso a una región adormilada y que lleva cuatro años signada por el marasmo y la irrelevancia. ¿Pensar Antioquia para los próximos treinta años? Listo, hagámosle, pero mandemos ya a la jubilación a los mismos que se turnan aburridamente la gobernación y que están más que amortizados. Antioquia se rezagó y Medellín se postró ante la corrupción. Todavía puede dársele un vuelco a las cosas.