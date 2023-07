Por Juan Francisco Salazar - redaccion@elcolombiano.com.com

Recientemente me reuní con un amigo arquitecto constructor en un centro comercial para abordar temas inmobiliarios, a propósito del foro reciente al que pude asistir en las instalaciones de El Colombiano el 29 de junio pasado, Cómo mantener el ritmo del negocio en un momento retador. Hablamos también de algunas iniciativas profesionales en áreas del derecho, mi profesión de base; nos sirvieron dos cafés y mientras iban y venían los sorbos, conversamos sobre temas del país, hablamos un poco fútbol, un poco de Francia, pero no de las revueltas en París, sino de la vicepresidenta de Colombia y su ministerio de la “igualdad burocrática” que de paso hay que advertirlo, se asoma como un adefesio fiscal y clientelista sin precedentes en Colombia; no podíamos dejar de lado las elecciones de octubre y el espectro de candidatos en Antioquia con énfasis en Medellín y el área metropolitana.

En un momento los dos coincidimos en algo que siempre y particularmente me ha generado cierta urticaria, y es una pregunta de mecánica política que ya me han hecho en algunos espacios ¿cuál es el segundo cargo público más importante del ordenamiento político administrativo de la república? Lo digo porque este año he podido observar a tres altos funcionarios del Estado, advertir en sus intervenciones públicas, que sus cargos ostentan esa relevancia jerárquica.

Tanto la alcaldesa de Bogotá, el fiscal general y por supuesto la vicepresidente, todos con un retoque de importancia mediática insisten en que cada quien ostenta el segundo cargo más importante del país, después del presidente; lo cierto es que los tres concurren en un afán desmesurado por destacarse en sus roles administrativos, a cambio sacrifican el destacarse naturalmente por la utilidad de sus funciones y la eficacia de sus cargos, pareciera más una vanidad publicitaria para brillar como estrellas en un papel de reparto, donde el que grite más alto se quede con el protagónico.

Al final, mi contertulio me preguntó, ¿entonces cuál es realmente el segundo cargo público más importante de la república? A lo cual me di a la tarea de tratar de explicarle.

Para entender el planteamiento y su interrogante hay que determinar inicialmente cuál es el cargo más alto en el organigrama de la rama ejecutiva; por cuanto la constitución política de Colombia expresa que el cargo de presidente de la república está en lo más alto, seguidamente del cargo de vicepresidente.

Ahora bien, en cuanto a la elección directa uninominal por voto popular para una entidad territorial, con sujeción a su designación administrativa en la propia constitución y su población determinada - para el caso colombiano - estamos hablando de que el segundo cargo más importante en este orden, sería el de alcaldesa de la capital de la república: Bogotá.

La fiscalía es importante en primer grado, pero en la rama judicial.

En lo personal, lo que quiero dejar claro es que, estamos viendo funcionarios de muy alto nivel compitiendo por ser importantes, dejando huérfana la verdadera función pública que los asiste, con cual va quedando un sinsabor creciente en la opinión pública que cada vez exige más ecuanimidad y ponderación a sus representantes públicos.