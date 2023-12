Por Nicolás Ruiz Moreno - opinion@elcolombiano.com.co

Esta mañana al salir de la casa mi esposa se despidió con un alegre: “¡Pása rico!”. No pude evitar reírme por su aparente despiste. Yo iba para la oficina, no a un paseo o vacaciones. Sin embargo, después de un momento de reflexión, comprendí la sabiduría oculta en sus palabras. Muchas veces vemos el trabajo como un capítulo separado de nuestra vida, cuando en realidad es parte integral de ella. La idea de encontrar alegría en nuestras labores diarias, lejos de ser un chiste, se convirtió en una necesidad. Recordé entonces la famosa frase: “Haz lo que amas y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida”.

Reflexionando sobre las palabras de mi esposa, comencé a ver mi rutina en la oficina de manera diferente. Mis días estaban llenos de reuniones, informes y presentaciones, pero también de risas y camaradería. Incluso en momentos de estrés, un chiste ligero suele aliviar la tensión y fomentar la unidad. Nuestra oficina es un lugar donde los desafíos se enfrentan con mucho esmero, pero también con mucha diversión.

Shawn Achor, experto en psicología positiva, en su charla TED El feliz secreto para trabajar mejor, nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre el trabajo, viéndolo no como una carga, sino como una fuente de disfrute que mejora el compromiso y la satisfacción. No aboga por una falta de seriedad en nuestro trabajo, sino por una coexistencia armoniosa de diversión y cumplimiento.

La idea de disfrutar del trabajo puede parecerles extraña. No obstante, no solo es posible, sino también esencial para aumentar la productividad y mejorar el bienestar general. Así que, la próxima vez que entren a su oficina, recuerden divertirse. Porque donde va su enfoque, fluye la energía.

No podía cerrar sin dar un saludo y gracias a todos mis compañeros de trabajo, quienes hacen que mis días en la oficina no solo sean productivos sino muy divertidos.