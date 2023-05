Por Sara Jaramillo Klinkert- @sarimillo

A las mamás gallinas. A las mamás-papás. A las súper mamás. A las que tienen dotes premonitorios. A las que adivinan lo que hiciste sólo con verte a la cara. A las mamás que han perdido la audición y, sin embargo, oyen lo que les conviene. A las que les ponen el saco a los niños cuando a ellas les da frío y los obligan a comer cuando a ellas les da hambre. A las que no siempre tienen la razón, pero casi siempre. A las mamás arrepentidas, a las frustradas, a las que terminaron siendo mamás sin proponérselo. A las que amenazan con salir para el monte a ver cómo el resto de la familia se las arregla sin ellas. A las mamás que dicen: «Ustedes no saben buscar» y encuentran a la primera lo buscado en aquel cajón que abriste y cerraste diez veces. También a las que dicen: «Apaguen las luces que los servicios están muy caros y ustedes no son los que pagan la cuenta». A las que te restriegan a la cara el famoso: «Se lo advertí, pero como a mí nadie me hace caso en esta casa». A las mamás que no se escandalizan con nada. A las que se escandalizan con todo y rematan con el consabido: «Qué no me irá a tocar». A las que mantienen una farmacia en casa y a las que sólo recetan No-piense-en-eso. A las mamás vivas, a las que están en el cielo, a las que espantan por las noches, a las que no están, a las que advierten: «Qué van a hacer cuando yo les falte». A las que piensas en llamar a saludar y, apenas agarras el teléfono para hacerlo, entra una llamada de ellas. A las que convocan a la familia entera en torno a su presencia. A las que todavía hacen frijolada los sábados. A las que comparten sus tácticas para ahorrar dinero en el mercado. A las mamás que trabajan y llaman cada dos horas a casa a ver cómo va la vida sin ellas. A las que se convirtieron en el tipo de mamá que tanto criticaron. A las que son una versión mejorada de su propia mamá. A las que inventan enfermedades para que los hijos se acuerden de ellas. A las que ocultan enfermedades para no preocupar a nadie. A las que sanan con sus caricias. A las que rezan para que te vaya bien, aunque no te lo merezcas. A las mamás que te recuerdan que la casa no es un hotel, que ellas no nacieron ayer y que no están pintadas en la pared. A las que dicen: «Voy a contar hasta tres» y alargan el conteo para que reflexiones sobre tu comportamiento. A las que autoproclaman que la taza se les está llenando pero nunca termina de llenárseles del todo. A las que exigen que las llamen señoras aunque suene más largo. A todas, absolutamente todas, feliz día de la madre. Sabemos que hoy no es el día para pedirles nada pero vamos a hacerlo: por favor, no se mueran nunca porque la vida sin ustedes es demasiado difícil.