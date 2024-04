Por Sofía Gil Sánchez - @ladelascolumnas

Hace poco más de dos años Colombia intentó meter un cambio, sin saber que sería en reversa. Una decisión que nos devolvió a la realidad donde no hay separación de poderes, deporte, televisión, radio, ni vías o, por lo menos, vías financiadas por el Gobierno Nacional.

Sufrió la separación de poderes por no agachar la cabeza frente a sus órdenes, el deporte por su “procrastinación panamericana”, la televisión y la radio por el embrutecimiento selectivo que producen al desmentirlo diariamente, y Antioquia por representar la oposición.

Es paradójico que estas vías que son supuestamente para avanzar, nos tengan retrocediendo o estancados, recolectando recursos porque el Gobierno Nacional decidió no invertir por ser “carreteras para los ricos”.

El corredor al Atlántico impacta regiones que han sido afectadas por la violencia y la pobreza como Bajo Cauca y Magdalena Medio. El corredor a Urabá beneficia de manera directa a municipios como Anzá, Betulia, Uramita, Dabeiba y Chigorodó, lugares donde sus habitantes no necesariamente ingresan a la lista de los más ricos. El Túnel del Toyo, que se proyecta como el más largo de América Latina, potenciará el turismo en la región y permitirá consolidar las apuestas de emprendimiento y desarrollo económico de los habitantes. El corredor al Pacífico beneficia a los departamentos del Valle, Risaralda, Caldas y Antioquia. El Tren del Río mejorará las condiciones de transporte de carga y pasajeros, impactando a más de 4 millones de habitantes, integrando todos los modos de transporte existentes del Valle de Aburrá con el país. El corredor de la 80 de Medellín conecta a las comunas de Castilla, Robledo, Laureles, La América, San Javier, Guayabal y Belén beneficiando de manera directa a más de un millón de habitantes de los estratos 1, 2, 3 y 4.

Este país ha tenido suficientes guerras para ingresar en la dinámica de una lucha de clases, no estamos hablando de ricos. Todas estas obras beneficiarán a los más de 2.700.000 habitantes de Medellín donde el 80% pertenece a los estratos 1, 2 y 3.

No finalizar las vías 4G implica poner en riesgo el desarrollo económico del país. Implica darles la espalda a los retos que enfrentamos en materia de solidaridad, lucha contra la pobreza, sostenibilidad ambiental, resiliencia e innovación de los territorios. Implica negarle oportunidades de desarrollo a 26 departamentos y 284 municipios en los que estas vías tienen influencia directa. Implica sacrificar 109.571 empleos en todo el país.

Los proyectos de infraestructura no sólo son una necesidad, sino una deuda histórica. Por eso, presidente, lo invito a usted, que alguna vez pronunció la frase “hasta que la dignidad se vuelva costumbre”, a no darles la espalda a las regiones y, sobre todo, a no tenerle miedo a la oposición.