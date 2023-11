Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Guerra Extendida, a la que llegan grupos armados (unos escondidos y otros visibles), refugiados que no saben dónde ir, muertos de parte y parte (todos de manera atroz), decisiones que hacen saltar a la opinión internacional que sigue creyendo que las guerras son de hora y media o dos horas, como en las películas; intereses provenientes de las distintas ideologías y religiones, misiles que responden a bombardeos, propagandistas que exageran los hechos, fake news, caras de angustia y de miedo que marcan a una población civil involucrada de improviso, lobos solitarios y fanáticos que rondan para apuñalar o balear a quien creen cómplice, emociones fuertes promocionadas por fotografías y videos, políticos que asumen posturas sin análisis (gente de las posiciones ultras), defensores de los derechos humanos para una parte y no para la otra, historiadores que sostienen que la historia no es pasado sino una mutación, en fin, a las guerras llegan los viejos odios, los prejuicios que se mantienen vivos, los negociantes de armas, los mercenarios, los que pregonan el martirio y los que ven que en este asunto el logro será económico, pues habrá que reconstruir y pagarse con recursos naturales. Y bueno, aparecen los túneles.

Un túnel es un lugar oscuro y subterráneo que, en ocasiones, no tiene una luz al final. Y que no es cosa de ahora, sino desde los tiempos de los persas, que los construían para defender las ciudades sitiadas por sus enemigos. Por allí entraban comidas y armas, tropas de refresco y constructores de ingenios de guerra. Y de igual manera salían para atacar por la espalda a los que asediaban. Esto lo sabían los romanos y por esto sus guerras eran de tierra arrasada. Y lo supieron los rusos en Stalingrado y los que habitaron las ciudades Ho Chi Minh en la guerra de Vietnam. Y en este momento es Gaza la de los túneles, incluyendo rehenes.

A toda acción hay una reacción y, en el caso palestino actual, los de Hamás sabían qué les esperaba y cómo iba a sufrir su población civil, pues este grupo no es un ejército regular, sino que se camufla entre los demás (y en los edificios de los demás), así aparezca cada tanto uniformado. Y es terrible ver a las madres, a sus hijos y a sus ancianos, a los que nada tienen que ver con más que seguir viviendo, huir de una parte a otra mientras en los túneles, que están bajo las edificaciones, la muerte abunda y cualquier diálogo se hace trizas. Y es claro que es una guerra de túneles, una guerra oscura.

Acotación: en las terribles guerras modernas, caen más inocentes que combatientes. Y esos inocentes (de la parte israelí y la franja de Gaza) que han perdido mucho, entran en un túnel habitado por fantasmas, odios y miedos que se reproducen en el tiempo. La guerra en los inocentes es la más larga.