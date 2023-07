Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Espacios Mínimos, a la que llegan los que se mantienen encerrados inventándose lo que hay afuera (por lo común algo terrible) y miran desde un piso alto echándose bendiciones, los que se mantienen pegados a un celular y ni se enteran por dónde van ni qué pasa a su alrededor, los que siguen turismos programados (conocer o ver lo máximo en 10 días) y pisan ciudades que solo conocen por alguna cadena de almacenes, unos buses, unas estatuas, algunos cuadros, unas plazas y un hotel en el que duermen bien que mal. Y continúan los que sufren de workaholismo (adicción desmesurada al trabajo) y al final no distinguen entre el día y la noche, los que solo piensan en dinero y sufren con la suba y baja de divisas, las tasas de intereses y los índices de pérdidas y ganancias; los que nunca salen de una doctrina y todo el tiempo son acechados por los diablos que les bailan y los tientan, los que, en fin, están minimizados y entonces la vida es como vivir en uno de esos asteroides que narra Antoine de Saint Exupéry en El Principito.

Este siglo en que vivimos (heredero de todos los peligros del anterior), se está caracterizando por todo tipo de encierros, tanto físicos como mentales. Nos verticalizamos en estructuras de concreto, vidrio y hormigón para perder la noción de barrio y de vecino (lo que destruye el tejido social básico), nos desplazamos guardados en vehículos y en este encierro no salimos de la propiedad privada (dentro del carro hacemos lo que nos da la gana), vamos quedando presos de informaciones que no se cuestionan (la inteligencia artificial, las redes, la propaganda), admitimos las mentiras porque nos emocionan y despiertan instintos bajos. Y en todo este juego de no estar más que en un solo punto y frente al espejo, nos damos a ilusiones sobre productos, servicios y animales que piensan por nosotros, no nos dejan envejecer y permiten llegar a la felicidad, ese estado en el que todo es bueno porque no nos hace responsables de nada.

Esto del confinamiento intensivo (cada vez más gente encerrada), término acuñado por Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina 1972, no solo habla de gente guardada en edificios y sótanos, sino de los mundos mínimos que creamos para excluirnos de lo que pasa (un individualismo de locos) y solo habitar en el deseo, que por lo visto ya es algo transgénico, pues en el encierro el Yo quiere ser otro y se niega a cualquier nosotros que lo pueda cuestionar. Y bueno, ahí vamos encerrados sin ir a ninguna parte.

Acotación: la robotización, ese logro de la ingeniería para ejecutar oficios repetitivos o peligrosos, ya no solo es un asunto de energía y piezas de metal funcionando solas, sino un estado cerebral. Stanislaw Lem, en sus fábulas, lo tenía claro.