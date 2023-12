Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Desconfianza, a la que llegan los que se mueven con cuidado y calculando cada acción, los que les rezan a varios dioses, pues si el uno no funciona quizá el otro sí; los que miran seguido hacia atrás y engordan la paranoia (los periscópicos), los que evitan cualquier riesgo y mejor viven a la sombra o contra la pared, los que hablan poco y cierran las orejas (o las mueven como los gatos), los que ven teorías de la conspiración por todos lados y hasta perciben en su vecino la posibilidad de un extraterrestre, los que revisan talismanes no sea y alguno esté al revés, los que hacen cuentas y a cada señal de inflación o posible recesión anotan un fin de los tiempos, los tóxicos que pregonan distopías y señalan enemigos, los que prefieren mentiras a cualquier evidencia, los que se mantienen en pie de guerra y le gruñen al de afuera cuando tienen un problema interno, los que se auto recetan antes de que les llegue la enfermedad, etc. Sí, llegan muchos y la desconfianza crece.

La incertidumbre es un estado que crea malestar y pone en aprietos al colon y al pulso, a la manera de pensar y a tantos actos que se ejecutan sin pensar en consecuencias. Y en este estado de desconfianza, en el que antes que vivir se sobrevive, la duda (no la metódica, pues esta es racional) desvirtúa situaciones y amplía el desconcierto. Y así, antes que ver posibilidades se buscan errores y antes que arreglos se promueven caos, versiones encontradas y, en consecuencia, desesperos. Entonces, no hay nada seguro, solo un estar en la cuerda floja (o un sentir hundirse el piso) y en estas condiciones la ética desaparece, la justicia es propiedad de unos, el futuro un cartón oscuro y la seguridad (que la daría el grupo) ya es un asunto individual. Y ya se sabe, el hombre solo no existe (Freud).

La confianza, esa muestra de unidad entre los seres humanos, cada vez se tambalea como un bolo (esto si el bolo no sale volando debido a un impacto certero) y, desconfiados, dudamos del Estado, de las leyes, de lo justo de una guerra, del comportamiento de lo economía, de la pertinencia de los saberes que tenemos, del trabajo que hacemos (ya el empleo es un azar), de la información que recibimos, de los dioses en los que creemos y de tiempos matizados por terrores y no por construcciones, por desuniones y no por acciones colaborativas. Y ahí vamos, sin ir. Todos esperando la próxima jugada.

Acotación: La confianza nos vuelve humanos, pero esta no es un mero valor sino un actuar, un hacer, un unirse, un pensar en mejorar lo construido y llevarlo a la acción. La confianza es un vernos bien. La desconfianza, un sentir que estamos mal, tenemos miedo y nos decimos mentiras.