Estación Latina, que pudo contener romanos y descendientes de mezclas con los bárbaros, pero que ahora designa una parte del continente que comienza en el río Grande y termina en el estrecho de Magallanes, donde las aguas son muy furiosas. Y a la que llegan 18 clases de castas (la clasificación es mexicana), que van desde españoles africanizados (los moros vivieron en la península nueve siglos) hasta negros esclavos, mediados por indios de los imperios americanos y de pequeñas tribus sueltas, moriscos y sefardíes (gente de bautizo en veremos), aventureros que llegaron más tarde (desde europeos hasta malayos y personal de la India), más la gente local que nació de toda esta mixtura, unos con más o con menos, lo que incluye feos y bonitos, gente que se las da (proceso del blanqueamiento) y otros que saben que no hay más remedio y van por ahí con la cara que tienen, con la que comen y hablan, cantan y discuten. Y como todo este andamiaje anda por aquí, entre climas y bailes, gobiernos que no ven periferias, guerras particulares y ciudades en la que ya no cabe nadie (crecidas a punta de pobreza), definir qué es un latinoamericano no es fácil, a menos que se hable de hombres y mujeres que viven en un espacio determinado, siendo todos distintos.

Ciro Alegría hablaba de un mundo ancho y ajeno, Jorge Luis Borges de que para ser de aquí había que imaginar la fe; Juan Pablo II habló de la tierra de la esperanza y los pensadores europeos dijeron que por entre estos calores y ríos enormes era imposible pensar, añadiendo que ellos pensaban por nosotros, lo que algunos todavía creen. Y en medio de todo esto, de gente que emigra y otra que llega, el latinoamericano es cósmico y cómico teatral, se aferra mentalmente a la Metrópoli y elige gobiernos para desobedecer y burlarse de ellos.

José Vasconcelos Calderón (el ensayista mexicano) escribió sobre una raza múltiple y de un criollismo alimentado por papa y maíz ancestrales, poniendo de manifiesto que un latinoamericano contenía en sí, como pasa con la comida, varias culturas, formas de supervivencia y delirios que iban mutando. Y que si bien no sabía dónde estaba, se las ingeniaba para estar. Aunque hoy en día sí sabemos: estamos en el fútbol, en el realismo mágico y en el sueño de irse a otro lugar para ser un ciudadano de segunda. O en creer descender de un noble perdido, que por ser noble ya lo estaba.

Acotación: lo que pasa en Ecuador, las iras de Milei, el garcíamarquizmo de la mujer de Petro, la dictadura tropical de Maduro, la extraña democracia peruana, las prédicas de Bukele, las mexicanadas de López Obrador, la santería brasilera, la revolución fallida en Cuba, la sobrepoblación de Miami, todo esto hace parte del latinoamericanismo. Y ahí vamos, esperando a ver qué pasa.