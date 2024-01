Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Desprecio, a la que llegan los que se burlan y rechazan a los que buscan una oportunidad, los que no admiten que hay maneras de integrarse a la sociedad y la mejor es el trabajo digno, los que ven en alguien distinto una carga y no un complemento que bien situado funciona, los que encuentran en la diferencia los miedos que tienen y no la posibilidad de aprender más, lo que creen que el rechazo es una forma de poder y lo lucen (desluciéndose), los que le hacen ascos a lo que es un ejemplo del que se aprende mucho, los que carecen de sentimientos y demuestran que son un peligro, los que creen que la única inteligencia es la suya y no una forma múltiple de entender la vida desde distintos puntos y haceres etc. Y la fila sigue con los que pasan por encima del otro y hasta lo pisan, los que imponen sus criterios sin admitir que los confronten (esta forma trágica de poder y no de autoridad), los que no quieren verse más que a ellos mismos y bueno, el desprecio es acumular miedo para el camino.

Después de la segunda guerra mundial, cuando se supo de los programas de eutanasia y Aktion T4 de los nazis (clínicas para matar alemanes y extranjeros con alguna discapacidad), se comenzó a hablar de la necesidad imperiosa de incluir a las personas distintas en la sociedad, pues el hecho de que carecieran de alguna movilidad o de uno de los sentidos, que fueran neuro atípicas (autismo, síndrome de Down, bipolaridad) no implicaba que no fueran inteligentes (algunos con coeficientes superiores) y no tuvieran alguna habilidad (o muchas) para ejecutar trabajos, hacer propuestas y entrar a hacer parte de la normalidad, que a veces es la anormalidad de la mayoría.

Alguna vez estuve en Detmold, una pequeña ciudad alemana, y allí me hospedaron en un hotel atendido por personas con síndrome de Down que realizaban todos los oficios (atender, cocinar, mantener el hotel en orden, dar información), con excepción de la administradora. Y estar ahí fue una lección enorme. Pero el asunto fue más lejos: Eugen Heine, un gran ensayista sobre los sefardíes, promotor de ese hotel, también había creado, con su grupo de inclusión, un centro de servicios atendido solo por personas neurodivergentes capacitadas para hacer contabilidades, prestar servicios especiales, trabajar en la informática etc. Y bueno, estar allí y aprender, fue admitir que toda inteligencia es colaborativa. Y que no despreciar siempre es un ganar.

Acotación: en un restaurante de Medellín se dio un caso de desprecio a una persona neurodivergente que atendía amablemente a unos clientes. Y este desprecio (intolerancia) hizo que la dueña protestara por este comportamiento. Ella, como todos los que creemos que la inteligencia es inclusiva, puso a su empleada especial por encima de cualquier dinero. Otro ejemplo por seguir. .