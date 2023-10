Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Destrucción, a la que llegan más fracasos diplomáticos y armamentos que comida y encuentros, más gente con miedo y con odio que posibilidades de abrazos, más gritos y emociones que pensamientos razonables, más invasores que creadores de límites, más uso de ciencia para crear terror que para hacer territorios más habitables, más viudas y huérfanos que posibilidades de un hogar tranquilo, más desplazados y refugiados que sedentarios productivos, más rabia y desconsuelo que abrazos que nos conviertan en uno, más pasado turbio acumulado que presente ordenado posible, más hombres y mujeres que pudieron ser amigos pero ahora se matan, más perdedores de humanidad que colaboradores para crecer, más enfebrecidos que personas de mente aliviada, más muertos (muchos en vida) que vivos alegres, más seres vengativos que grupos pacifistas, más de lo contrario que asuntos en equilibrio, más llantos y gritos que sonrisas para aceptarse, más mentiras que verdades, más propaganda que información etc. Pasar por el horror, esa parece ser la consigna.

La historia está llena de guerras y de huevos de la serpiente, de desesperos acumulados y de posiciones a la defensiva. Y si bien para controlar esto han existido los diálogos y los pactos, romperlos ha sido más fácil que sostenerlos, pues parece que somos una especie animal que cae en el delirio, cosa que no pasa en las demás especies vivas. Somos una regeneración de Aquiles que, cuando no logra entender lo que le pasa, se enfurece y sale a destruir. Y en esta furia lo acompañan dioses, deseos insatisfechos, pulsiones de muerte y deshumanización planeada. Y lo peor, se carga con la marca de Caín (se dice que era un cuerno en la frente) que ya no se borra y, con cada guerra, se vuelve más grande y muta empeorando.

Los romanos hablaban de la Jus Belli (la guerra justa), pero terminaron haciendo guerras de tierra arrasada. Nicolás de Maquiavelo justificaba la guerra para lograr mejores príncipes, pero estos no fueron mejores sino peores. Y se puede seguir hablando de guerras por el Lebensraum (el espacio vital requerido y busca de recursos), de guerras económicas para fortalecer industrias, de guerras políticas para imponer ideologías, de guerras patrióticas para enaltecer la identidad, pero lo cierto es que salir humanos de ellas es casi imposible, como dice Georges Orwell, pues se han violentado principios y valores, el desespero ha entrado en la vida y la conciencia ha perdido su condición de juicio certero para convertirse en un miedo.

Acotación: decía Kant que la razón práctica es capaz de crear una paz perpetua si esta se tiene como fin y deber. Pero parece que ser prácticos nos atrae poco y se prefieren las emociones que desordenan, los intereses particulares y la segregación de adrenalina (el estado de susto) al progreso moral, que es el de las buenas costumbres. Y así, siempre hay una guerra.