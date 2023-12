Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Movimiento, a la que llegan los que siguen bailando chucu-chucu (así empezaron papá y mamá) y los más clásicos, amigos de las grandes orquestas de porro, merecumbé, y cumbia; seguidos por los que azotan baldosa a punta de Guillermo Buitrago y los que esperan a que los bailarines se cansen para oír rancheras o música de despecho (parece que hay mucho corazón partido), sin que falten los que van por una papayera y entonces se llora a punta de vallenatos y al paso del ayombero (el quejumbroso), que suena como la nota falsa que acredita al acordeón sabanero. Y mientras se bebe aguardiente y ron, se habla de que este mundo se está acabando y comienzan las discusiones por política o fútbol, se cuelan los reguetoneros y arrancan las letras que asustan a las mamás, despiertan a las abuelas (que por tanto pecado rezan) y, como es el mismo sonsonete, los más borrachos dicen que están disparando, los que toman consomé se agachan y de la casa vecina (los de los apartamentos son más agresivos) hacen sonar las pólvora mientras los perros y gatos pierden pelo y entran en convulsiones. Y bueno, a este ritmo llegamos.

Las fiestas de fin de año, que antes se hacían en las casas, los clubes o los salones parroquiales, se han ido tomando las calles. Y si se vive cerca de un parque o en un edificio en que el nadie sabe quién es quién (esto también incluye vecindarios), salen a relucir los parlantes (que ya funcionan con memorias) y comienzan la bullaranga, el volumen creciente, las explosiones, y los que llaman a la policía saben que esta no viene, pues el lío es que los guardias no se quieren meter en problemas con esto del usted no sabe quién soy yo, cosa muy corriente en los que trabajan (viven) del sistema, dándoselas de cualquier cosa peligrosa. Toca aguantar, entonces.

Las fiestas se hacen para que haya alegría y encuentros, abunde la buena comida (lo que indica que se quiere que el otro siga vivo) y se vivan tiempos ajenos al trabajo y la penuria. El festejo es una celebración y todos los pueblos tienen fechas para ellas, señalando que son un ritual y un saberse en la vida, una manera de renovarse y un saber que vivir vale la pena. Pero algo pasa en estas tierras y lo que era una fiesta se ha ido convirtiendo en un desahogo (si se quiere una neuro catarsis), en agresiones y cantos que dan grima. Pero bueno, todavía hay gente que se reúne, pasa bueno y, aunque se burlen de ella, es decente.

Acotación: Si se desea una buena fiesta, es para que sea linda. Si se quiere pasar bueno, el corazón debe estar limpio. La fiesta es para alegrarnos. Así, alegres fiestas para pasarla bien con los otros. Y nosotros.