Sobre el poder y su caducidad

Señores gobernantes de turno: el poder es un vehículo y como tal, caduca.

Por la historia del mundo han pasado innumerables personajes que lo han manejado a la velocidad del que no es consciente de la vida al rededor de su entorno. Porque bajo la carcaza, el poder juega el juego de ser rey, amo y señor de todo lo que lo rodea. Reclama su derecho de paso sobre los demás, abusando del chillido del pito, porque su afán es más importante que el afán de otros que piensan también que el afán de ellos es mejor que el de los demás.

El poder como vehículo, el vehículo desde el afán de querer dominar la carrera del territorio para llegar lejos, sin importar el precio.

Finalmente hay un precio que se paga; lo cobra el entorno mismo ante el acoso del imprudente, del irresponsable y si no es el entorno, será el Kronos como voluntad devoradora de su progenie.

Aquí no hay balances, no hay Kairós como deidad que ayude a contrarrestar el vértigo del velocista; aquí solo es cuestión de tiempo. La batería se acaba, la maquinaria se deteriora, el combustible se quema y los reflejos se pierden. No hay vehículo ni conductor capaces de sobreponerse al tiempo y no habrá poder, ninguno en la historia de quienes lo usaron como coraza de su propia soberbia, capaz de mantenerse intacto y mucho menos, eterno.

Señores gobernantes de turno. El poder es un vehículo y como tal, caduca.