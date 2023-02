Si quien gobierna no tiene como prioridad el cuidado de la vida, ¿cuál otra puede ser su intención? Si gobernar no es en esencia garantizar a los habitantes de un territorio las mejores condiciones para que su vida sea y llegue a ser lo que debe ser, ¿cuál otra puede ser la misión de gobernar?

Si el cuidado de la vida y el desarrollo pleno de los niños y las niñas no está en la primera línea de los proyectos de un gobierno, ¿cómo puede luego garantizarse el desarrollo, la convivencia, y el apego al orden y al Estado?

Hubo un tiempo en el que los proyectos de desarrollo humano y social estuvieron en manos de quienes sabían y lo sentían como su propia misión, no en manos de contratistas que lo mismo hacen un andén que atención psicosocial. Y no eran entidades elegidas a dedo, siempre tuvieron que demostrar su capacidad institucional, su competencia en el tema y aportar recursos. Fueron esos aprendizajes los que hicieron posible que un programa como Buen Comienzo llegara a ser lo que fue: una apuesta por un mejor futuro para los niños y niñas históricamente con menos oportunidades, conscientes de que si en el primer septenio de vida no se fundan las bases del desarrollo integral con toda la solvencia necesaria, los déficit cobrarán su cuota a lo largo de los años, tanto en el desarrollo humano individual como en el social. Fue la apuesta más importante de gobierno para romper el círculo de la inequidad. Hoy es un botín de los políticos y los operadores inexpertos que se apropian de los recursos para garantizar solo sus ingresos, no la calidad de vida ni el desarrollo de las poblaciones.

Extraña el silencio de tantos sectores políticos que dicen representarnos. Son pocos los que asumen el riesgo de denunciar y la ardua tarea de sustentar sus reclamos. Se acomodan o comparten la apropiación de lo público. Como ciudadanos tenemos que unirnos para elegir bien, y así poder defender la vida. No sin antes agradecer a quienes en estos tiempos de amenazas y eliminaciones físicas y mediáticas han levantado la voz y han defendido todo lo que debe garantizar bienestar, equidad y justicia. Acompañemos a las entidades que hacen la tarea de investigar y defender lo que es de todos, porque lo que está perdiéndose en este entramado de corrupción nos afecta a todos. Levantemos la voz si no queremos se cómplices. Este no es un asunto de poca monta y no se resolverá con el cambio de gobierno, porque las redes de cooptación de lo público ya se han instalado en las instituciones municipales, en las prácticas de gobierno, en la conciencia trastocada de quienes roban y de quienes callan. El dinero público es botín para muchos políticos y para muchos contratistas.

Algo anda mal si los recursos que la ciudadanía aporta a través de sus tributos para garantizar los derechos de todos y todas, y por lo tanto el desarrollo humano y social, son la fuente de enriquecimiento ilícito de quienes tienen a cargo el cuidado, la educación, la alimentación de los niños y niñas de una ciudad y la guía a sus padres y madres. Hay un daño moral enorme en quienes roban y en quienes permiten que se roben los recursos del desarrollo humano y hay por supuesto un delito que no solo debe condenar la justicia a través de los lentísimos y cooptados órganos de control, sino la sociedad toda.