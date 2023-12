Por Juan Carlos Manrique - jcmanriq@gmail.com

Llegó el 2024. Será un año donde tendremos una turbulencia muy fuerte. La lista de los retos es muy larga. Quisiera compartir con ustedes, los principales cuatro retos, que considero tendremos el próximo año.

El primero. La economía. Yo defiendo muchas de las medidas que ha tomado el gobierno en la macroeconomía, pero se durmió en la microeconomía. La tormenta perfecta está encima del avión. El aumento del salario mínimo, el aumento de los precios de la gasolina, del diésel y los peajes. El ritmo lento de la disminución de la inflación, el Fenómeno del Niño, la pérdida de capacidad adquisitiva de muchos hogares y los efectos de haber apagado los motores de la inversión en infraestructura y vivienda, conforman un salpicón muy complejo, que se aumenta por la apuesta por una transición energética desorganizada y un Ecopetrol politizado, oliendo a vientos de corrupción.

El gobierno debe reaccionar sin carreta y sin más excusas, para ejecutar una política de inversión y subsidios contra cíclica, respetando la regla fiscal.

El segundo. Las alianzas público-privadas. Cuando el gobierno hace más de un año habló que estaba muy cercano al pensamiento de Mariana Mazzucato, yo me puse feliz. Creí que el gobierno se alejaría de un modelo de estatización y entendería a fondo el concepto del Estado emprendedor para impulsar un profundo cambio a partir de alianzas entre el Estado y las empresas. Pues nada de eso pasó. Primó el éxtasis de las ideologías. Se rompió el diálogo con los gremios. Y se generó un clima adverso a la inversión. Lo malo, es que las empresas han realizado esfuerzos descomunales postpandemia por asumir la montaña rusa de los costos, pero ya no aguantan más. La caja de las empresas está hablando y seguramente lo veremos reflejado en la tasa de desempleo y en los precios.

El gobierno debe coordinar con las fuerzas económicas las acciones emergentes para disminuir el impacto de esta gran turbulencia. Llegó la hora del equilibrio, inclusive en las reformas.

El tercero. La paz total. La violencia y la inseguridad están desatadas. Cada vez hay más territorio y menos Estado. ¿Cuál es la estrategia de seguridad? ¿Cuál es la verdadera estrategia de negociación? ¿Para dónde va todo este despelote? Ya es hora de que el gobierno entienda que el trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores es crucial para que algún día, por fin, exista más Estado que territorio.

Y el cuarto. Las redes sociales. Entre que el piloto se desaparece y nadie sabe dónde está. Entre la adicción al café y las peleas todo el tiempo por la X (yo sigo diciendo Twitter).

La última fue con Marbelle. Hágame el favor, apague y vámonos. No puede ser. Ya es hora de que el piloto entienda que gobernar no es reformar, que gobernar no es filosofar o pelear en la X. Gobernar es ejecutar, lo cual implica desarrollar unas capacidades muy potentes, para solucionar los retos gigantescos que tenemos.

Así las cosas, el 2024 será un año muy recordado. Ojalá que sea por cómo enfrentamos los retos y no por cómo nos abrochamos los cinturones.