Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Confirmado: los muertos hablan. Lo descubrí hace poco y proviniendo de mí, que llevo más de treinta años hablándole a uno, sé que resulta increíble, pero es que una cosa es hablarle a un muerto y otra muy diferente es que te responda. A mí mi muerto nunca me ha respondido y esa es la razón por la cual no creo en fantasmas, ni apariciones, ni milagros, aunque esa es otra historia. Además, como verán, hay varios tipos de muertos, así que centrémonos de una vez en los que hablan porque resulta que también caminan y duermen y respiran. Para verlos, no hay que tener un don especial, ni siquiera hay que esforzarse demasiado, de hecho, son tan comunes que a lo mejor conoces a varios, también puede ser que seas tú uno de ellos y no te hayas dado cuenta.

Lo importante ahora es saber que todos, absolutamente todos los seres humanos hablamos a diario con muertos por la sencilla razón de que están por todas partes. Son los que nunca cambian de opinión y preferirían volver a morirse antes de admitir que están equivocados. Muchas de esas opiniones ni siquiera son propias, sino heredadas y creen que modificarlas es traicionar un legado rancio que ya no encaja con la realidad actual. Los muertos son incapaces de interpretar. Algunos hasta siguen creyendo que la tierra es el centro del universo y que ellos son el centro de la tierra y los demás sólo importan en la medida en que les sean útiles para algo. Están muertos los que llevan toda la vida haciendo exactamente lo mismo de la misma manera y sólo se relacionan con gente igual. Esos son los peores, pues ven a un potencial enemigo en todo aquel que piensa distinto y no se les ocurre una mejor idea que la de aniquilarlo. Están muertos los que no sonríen, no se dan nuevas oportunidades ni se las dan a los demás; los que teniendo ojos no los abren porque de pronto descubren que el mundo es más grande de lo que les han dicho y más diverso de lo que cabe en la estrechez de su cerebro. Aquellos para quienes su verdad es la única verdad y ni por curiosidad se les ocurre abrir la mente a otras posibilidades, qué tal que resulten mejores y tengan que replantear sus creencias desde cero. Están muertos los que no se estremecen, no se asombran, no dan jamás las gracias pues están convencidos de que son merecedores de todos sus privilegios. Muertos los que no alzan la vista al cielo, los que no hallan valor en las pequeñas cosas, los que sólo ven en blanco y negro y se pierden de la enorme riqueza escondida en los matices.

Los que no se conmueven con el sufrimiento, los indolentes del hambre y del dolor ajeno, los que declaran guerras están tan muertos como aquellos a quienes matan con sus bombas y sus balas. Y todos los que seguimos los sucesos por televisión y sólo comentamos “qué horror” antes de seguir con nuestras cosas también estamos muertos. A menudo me pregunto si acaso todos lo estamos, al menos un poco, porque es bien sabido que los últimos en saber que están muertos son los muertos mismos.