Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Alguna vez recé con fervor oraciones aprendidas de memoria. Fui a misa los domingos y los primeros viernes de cada mes. Pedí cosas que me fueron concedidas. Pedí cosas que no me fueron concedidas. Esperé milagros que jamás ocurrieron. Tuve una crucecita de oro pendiendo de mi cuello y la frotaba cada vez que me metía en problemas. Alguna vez creí que sería salvada (todavía no sé de qué), que había un paraíso esperándome en otra vida y un señor observándome en esta y reservándose el derecho de aceptar mi ingreso.

Una vez leí a Faulkner: “¿Piensas que nuestros destinos son tan importantes como para que los dioses se ocupen tanto de ellos?”. Yo sí lo pensaba y cuando la idea de Dios fue insuficiente, expandí mi búsqueda. No hallé nada, pero seguí indagando porque necesitaba creer en algo. Es demoledor vivir sin tener nada sobrenatural en lo cual apoyarse, sobre todo, en los momentos difíciles, sin tener un ser superior que te consuele, que te haga sentir menos desamparado, menos solo, menos insignificante. Cuesta aceptar que, en esta vida, no hay nada más aparte de esta vida: nacer, crecer, reproducirse y morir. Fin de la historia.

Me producían envidia los que creían en horóscopos, cartas astrales, espíritus de cualquier índole, sueños premonitorios, baños de ruda, cristales mágicos, adivinos o cualquier variación de todo lo anterior. Yo quería creer en lo sobrenatural porque es más cómodo pedir que actuar; más cómodo delegar en otro tu destino que hacerte cargo de él, más cómodo esperar un milagro que obrar para hacerlo posible o para aceptar su imposibilidad.

Tras años de andar a la deriva, un día descubrí que mi dios personal no se hallaba en el campo de lo sobrenatural, sino de lo natural. Era cercano, palpable, real. De tanto verlo, ya no lo veía. Por esa época leí a Somerset Mauhgam: “Mi dios personal no estaba apartado del mundo sino inmerso en él”, dice el personaje de Erick cuando observa la naturaleza y entra en estado de éxtasis: “Ese gran espíritu estaba en las rocas, en las montañas, en las bestias del campo, en el hombre y en el trueno que resuena en las bóvedas del cielo”.

Al final yo sí pienso que es responsabilidad de cada uno encontrar en qué creer y entregarse a ello con todas sus fuerzas: sin imposiciones, sin culpa, sin instrucciones predeterminadas y rancias, sin intermediarios. Yo creo en el mar todopoderoso. Creo en el astro rey. Creo en el viento de los cien días y en los pájaros que esparcen las semillas. Creo en el fuego. Creo en todos los animales porque hasta el más pequeño es más sensato que el hombre más grande. Creo en la sombra de los árboles, en los frutos que alimentan, en los nidos de los pájaros, en el ronroneo de los gatos. Creo en las cascadas y en la lluvia; en los lagos y los manglares. Creo en la sal que guarda la memoria del mundo. Creo en la Luna y su influencia sobre las mareas. Creo en los perros que baten la cola y en las estrellas fugaces que conceden deseos. Creo en el poder de las palabras. Creo en la fuerza del amor. Creo en la mirada de los caballos. Creo en la poesía. Creo en las flores y en todos aquellos que las admiran porque solo quien cree y admira lo pequeño puede creer y admirar lo grande. Amén.