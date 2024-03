Por Santiago Londoño Uribe - @slondonouribe

Los que aún no se han visto la serie “Rigo” pueden estar tranquilos porque no los voy a espolear (americanismo de spoil) con esta columna. Nada de lo que acá comentaré sobre la vida de nuestro colorido y sagaz “Toro de Urrao” es nuevo o sorpresivo. Quiero, eso sí, compartir algunas reflexiones que me ha suscitado la excelente puesta en escena del Canal RCN que por estos días es tema de conversación en empresas, colegios, universidades, bares, obras de construcción y mentideros políticos.

Una buena historia tiene que tener un buen palabrero detrás. En este caso el azar juntó a un protagonista al que le encanta contar historias con un guionista excelso. César Augusto Betancur, también conocido como “Pucheros”, es el responsable de un verdadero festival de la palabra, de la picaresca, del humor paisa y del encuentro afortunado e inspirado de las narrativas del campo y la ciudad. “Pucheros” demuestra que se puede escribir con altura, inteligencia, estructura y claridad aun cuando se haga con el parlache juvenil o los “montañerismos” del Suroeste antioqueño. Genial.

Como cada cierto tiempo, en las últimas semanas se avivó en nuestro país un debate que, aunque tiene posibilidades interesantes, suele quedarse en lugares comunes y bastante insulsos. Me refiero a la discusión sobre las narcoseries que se enmarca en una reflexión más amplia sobre cómo debemos narrar nuestra accidentada y compleja historia reciente. No entraré en los detalles del debate, pero estoy convencido de que “Rigo” es un buen ejemplo de cómo es posible contar los aspectos más oscuros y sórdidos de nuestra reciente historia sin caer en la banalización, la caricatura (que es válida, pero tiene su espacio), la exageración o la exaltación del delito. En el Urrao de principios de siglo XX los guerrilleros son reclutados en el territorio y son compañeros y vecinos de los protagonistas. Los paras llegan a la región con el apoyo y auspicio de actores locales y se mueven entre silencios y complicidades de las autoridades. Ambos son violentos y despiadados y la mayoría de los ciudadanos quedan a merced de su poder en condición de víctimas. Se juega la vida, la extorsión se paga a dos manos y los políticos son marrulleros y calculadores.

En medio de ese berenjenal está Rigoberto Urán. La suya es la historia de la víctima que renuncia a la venganza y se aleja de la violencia. Esa, aunque no nos demos cuenta y hayamos hecho pocos esfuerzos por narrarla, es la historia de la inmensa mayoría de las nueve millones quinientos noventa y tres mil trescientas cincuenta y seis víctimas que habitan este país. Claro, ninguno de ellos ganó medalla olímpica y etapas en las tres grandes vueltas, pero esas historias vale la pena contarlas porque en la narrativa de los ejércitos, los capos, los secuestradores y los sicarios, olvidamos a quiénes eligieron romper el ciclo de la violencia y esos, y no los guerreros, son los que han mantenido este país ligeramente a flote.

No hay que ignorar ni maquillar nuestra historia. En medio de la violencia descarnada, de los ejércitos que se reciclan y de una corrupción rampante, estamos llenos de historias de amor, de lealtad, de superación y de belleza. Historias dignas de ser contadas y, por lo visto con la serie “Rigo”, listas para ser consumidas. Toca, eso sí, narrarlas, como dice Doña Aracely (la mamá), “con fundamento, mijo”.