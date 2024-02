Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Razón tiene el gobernador del departamento Andrés Julián Rendón, al sorprenderse por lo que pasa en la Universidad de Antioquia, al enterarse de que hay unos dos mil estudiantes que llevan más de catorce semestres de estudios sin terminar su carrera. Esto se debería analizar con atención porque hay miles de jóvenes que esperan hacerse a un cupo para sus estudios y no lo han obtenido por culpa de aquellos que se perpetúan en la institución por razones diversas, algunas no muy santas.

Hay distintas situaciones para que esto se presente, unas comprensibles, pero otras que no se pueden aceptar. Unos porque tienen que trabajar para pagar sus estudios, otros porque a la vez que estudian tienen que sostener a sus familias, en fin, situaciones que obligan a dilatar el tiempo de su paso por la universidad.

Pero hay algunos, amigos de la subversión, que se perpetúan en la universidad para cumplir con sus tendencias revolucionarias, que están allí para liderar paros, ataques a la autoridad civil y a los integrantes de la fuerza pública. Lo que menos les interesa es el compromiso con sus estudios, con su familia y con la sociedad. Están allí, para organizar paros, pedreas, ataques a la autoridad.

La mejor forma para cumplir con los compromisos anteriormente expuestos, es permanecer más años en los predios universitarios para aleccionar a los estudiantes, formar líderes revolucionarios, transmitir sus ideales izquierdistas. Lo menos importante para ellos, es obtener un diploma para su futuro o prepararse para ese futuro.

No es sencillo, pero creo que se debe revisar la situación de esos dos mil estudiantes y apoyar a los que verdaderamente tienen que hacer grandes sacrificios para poder estudiar y, a la vez, no admitir a quienes repiten y repiten semestres para adelantar campañas con intenciones políticas en contra de las instituciones democráticas de Colombia.

Quiero contar dos anécdotas de casos que tuve que afrontar cuando pasé por la Gobernación de Antioquia. Pero antes, quiero advertir algo que he dicho sobre el administrador de la cosa pública. He afirmado, y así lo pienso, que el gobernante tiene que contar con algo de cinismo para afrontar algunas situaciones.

Estaba en mi despacho, cuando llegó un periodista y me dijo: gobernador, hay unos estudiantes en la Universidad de Antioquia en huelga de hambre, ¿usted qué va a hacer? Se me ocurrió y le contesté: “¿Eso no es lo que ustedes llaman el libre desarrollo de la personalidad? Si quieren comer, que coman, si no quieren comer, que no coman. Ese es un acto voluntario en el que yo no puedo intervenir”. Levantaron la huelga.

Me contaron en el Consejo Superior de la Universidad, que dentro de los predios universitarios estaban armando unos campamentos. Yo dije: “¿Campamentos? Eso me suena a guerrilla.” Llamé a la Cuarta Brigada del Ejército y les pedí que al amanecer del día siguiente entraran a los predios universitarios y desbarataran los campamentos que estaban levantando. Así lo hicieron, nadie se enteró y no pasó nada.

