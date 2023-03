¡Rejas No! Un gran acuerdo social para el espacio público de Medellín

Los gobiernos tienen libertad, es su mandato, de tomar las decisiones que consideren adecuadas y pertinentes para el territorio, priorizar proyectos, proponer procesos y políticas que mejor se alineen con sus planes de desarrollo

Sin embargo, es necesario que existan determinantes mínimos, si se quiere para restringir un poco las acciones que, por desconocimiento o capricho, pueden tener impactos devastadores en la ciudad.

Los procesos urbanísticos en Medellín han sido reconocidos mundialmente como uno de los factores más importantes de su transformación. Los proyectos de espacio público han sido protagonistas de esta metamorfosis: Pies descalzos, Parques Bibliotecas, PUIS, Plaza Botero, escaleras eléctricas, UVAS, Parques del Río Medellín y otros más, son referentes de talla mundial en el desarrollo urbano.

Acordemos como ciudad, un determinante mínimo, pero vehemente “No Rejas en el espacio público de Medellín”. Esta sociedad ha demostrado ser mucho más inteligente y creativa, como para pensar que la solución a cualquier problema, ya sea de seguridad o de “conectividad ecológica” es la instalación de rejas.

Parques del Río Medellín es el resultado de un proceso de muchos años, ejecutado en la alcaldía de Aníbal Gaviria, recogiendo el trabajo de muchos actores, procesos e instituciones, desde Pedro Nel Gómez, Juan Wolf, BIO 2030, Planes Metropolitanos y definido como proyecto estratégico estructurante del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín (POT 2014).

Se estudiaron más de 48 referentes globales (Madrid, Seúl, etc.); 53 firmas de todo el mundo presentaron sus propuestas en el concurso público de diseño; hubo más de 1.400 procesos de participación, socialización y divulgación. Parques del Río fue una construcción de ciudad, un acuerdo social que hoy completa más de 19 reconocimientos internacionales, entre ellos, varios relacionados con la calidad del diseño paisajístico y sus beneficios de conectividad ecológica y sostenibilidad. De lejos, el proyecto de espacio púbico más premiado del país.

Hoy es el lugar de encuentro, de equidad, donde todos somos iguales. “Devolverle la vida al río y el río a la ciudad y sus habitantes” fue la promesa de valor que se materializó con nuevo espacio público de calidad.

La propuesta ganadora del diseño, tuvo uno de los estudios más rigurosos de paisajismo, conectividad biótica, asociaciones de especie que seleccionaron cada individuo y el lugar donde aportaba mayores beneficios al entorno, 120 especies mayores y alrededor de 136 menores consolidaron un Jardín Botánico en la mitad de la ciudad.

“No Rejas en Parques del Río”, no importa si es la más noble, ingenua o perversa de las intenciones, el parque no las necesita, no necesita un “muro verde”.

En el año 2014 algunas personas del barrio Conquistadores, propusieron la construcción de un muro verde, porque temían que los habitantes del otro lado del río pudieran llegar a su barrio. En ese momento como hoy, nuestra respuesta fue contundente: nunca más muros en el espacio público, el atributo más bello del proyecto es que logró UNIR la ciudad, tejer la cicatriz en la que habíamos convertido el río.

* Exdirector operativo

Parques del Río Medellín