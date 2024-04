Por Rafael Pardo - opinion@elcolombiano.com.co

Leyendo un artículo del exministro Gabriel Silva sobre los intentos (hasta ahora fallidos) del presidente Petro para apoderarse de la Federación de Cafeteros, más específicamente del Fondo Nacional del Café, encontré que el fondo de la aspiración son los recursos parafiscales.

Me puse a pensar qué otras entidades tenían recursos parafiscales. Por ejemplo, los fondos de pensiones. Y no es descabellado advertir que el verdadero interés de la reforma pensional son los 3 salarios mínimos que estarían obligados los fondos de pensiones a transferir a Colpensiones. No son los viejos y viejas sin pensión como quieren hacernos creer los del Pacto Histórico para conmovernos, sobre lo cual ya hay un proyecto de ley separado. Son 3 salarios mínimos que deben obligatoriamente transferir a Colpensiones, dejando a los fondos de pensiones pasando aceite.

Ya vimos lo que pasó con las EPS. Quedan 5 que cumplen. Es importante diferenciar las EPS, de las cajas de compensación con EPS. Hay 14 cajas de compensación que tienen un brazo como EPS. Casi todas están sometidas a intervención menos la de la Caja de Compensación del Chocó.

Y esa esas cajas son precisamente la cereza del pastel. Tienen 21 millones de afiliados. Las empresas son 750.000 que pagan 4 % de su nómina.

Las cajas de compensación familiar son entidades de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones civiles. Aunque son privadas, cumplen funciones de seguridad social y están sometidas al control y vigilancia del Estado. Administran recursos públicos de naturaleza parafiscal y tienen como objetivo principal la administración del subsidio familiar.

Las cajas de compensación familiar en Colombia ofrecen una variedad de beneficios y servicios para los trabajadores y sus familias. Algunos de estos beneficios incluyen: subsidios de vivienda, de educación, programas de recreación y cultura, servicios médicos y odontológicos a precios accesibles, guarderías y jardines infantiles para hijos de trabajadores, facilitan el acceso a créditos para necesidades personales o familiares, capacitaciones laborales y subsidio al desempleo, entre muchos otros.

Estos beneficios varían según la caja de compensación y la región, pero en general, buscan mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias y traducen la relación empresario-trabajadores. Ojalá no caigan en el dominó que sentenció Petro en su momento con la EPS.

La estatización nunca ha resultado. Colombia tiene un sistema de seguridad social que merece mejoras, pero no reconocer los enormes avances y buscar vía intervenciones quitarles a los gremios y al sector privado su manejo, es por decir lo menos injusto, pero sobre todo con los ciudadanos que son los verdaderos beneficiarios del sistema que están destruyendo. Un poco de reflexión y menos avaricia.