Por Rafael Pardo - opinion@elcolombiano.com.com

Muchas son las tareas pendientes en Colombia. Pero una es apremiante: la reforma al Congreso. La votación para elegirlo se asemeja a la votación en las presidenciales, pero hoy por hoy a pesar de las últimas encuestas es una de las instituciones más desprestigiadas. Tarde que temprano se va tener que hacer esa reforma y aquí planteo algunas ideas.

Recuerdo que estando en el Congreso fuimos a consultar al entonces presidente Álvaro Uribe sobre la forma de elegir los congresistas: si por voto preferente o lista cerrada. Una vez consultado, Uribe dijo que ambas, que el partido decidiera. Todavía estamos en esa indefinición. Y eso ha sido una verdadera desgracia para nuestra democracia.

La circunscripción nacional para elegir al Senado es fatal bien sea con lista única o con voto preferente. No hay un sistema político que tenga semejante situación. La Cámara de Representantes es más aceptable. El Congreso tiene una imagen de desfavorabilidad, en todas las encuestas, que lo castiga desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Oscila entre el 72% hasta un 87% (cifras de Invamer). Solo en el segundo gobierno de Uribe obtuvo una imagen favorable que superó la desfavorable. Casi siempre las cifras son negativas.

¿Qué hacer? Es la pregunta. Me concentro en cómo lograr una verdadera representación, relación congresista-elector. Estudiosos como John Sudarski plantean dividir el país en distritos electorales. Eso resolvería, dice, uno de los problemas del sistema electoral. El 88% de la gente no sabe por quién votó en la última elección. Si no sabe por quién votó, la pregunta que surge es cómo saber entonces a quién pedirle cuentas.

Volviendo a Sudarski es tarea pendiente saber cómo serían los distritos electorales. Debe haber una comisión formada por varios partidos que delinee los distritos. Deben tener una población de 250.000 lo que implicaría aumentar el tamaño de la Cámara de Representantes que no es deseable. 300.000 es quizá el número ideal.

La propuesta de Sudarski plantea una lista cerrada en cada departamento ordenada por cada partido. Los elegidos serían uno por cada distrito electoral y con los no elegidos, en lista cerrada, con cifra repartidora, se obtendrían el resto de las curules.

Vamos ahora con el funcionamiento del Congreso. Mónica Pachón, una gran estudiosa de la Universidad de Los Andes, por su parte, dice que la figura de independencia para los partidos aún no es clara. Deberían, en su opinión, declararse de gobierno o de oposición.

Y en cuanto a los contenidos, ocuparse o sintonizarse con los verdaderos problemas del país. Por ejemplo, deberían ocuparse de los temas de seguridad en estos momentos. Abolir las comisiones Cuartas del Congreso y más bien dedicarlas a los temas de seguridad. Los actuales senadores y representantes no quieren dar el debate y los futuros no quieren que cambie el sistema. Pero como ocurre con todo, o cambiamos o nos cambian.