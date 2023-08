Por Manuela Andrea Tangarife Alzate - opinion@elcolombiano.com.co

Pésele a quien le pese, en la controversia jurídico-política entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello sobre los alcances y limitaciones de la potestad disciplinaria del Ministerio Público, quien tiene la razón es Petro. Hay un instrumento internacional suscrito por Colombia e incorporado a la legislación interna. Hay norma constitucional que dice que ese tratado prima sobre la ley nacional. Y hay sentencias en firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: solo un juez penal, mediante sentencia en firme, puede limitar los derechos políticos de un funcionario de elección popular.

¿Que va a haber impunidad, pues ya no van a poder suspender o destituir a funcionarios corruptos? Pues eso se sabía ya, y el gobierno de Iván Duque, de la mano de la procuradora Cabello y el interés particular de los congresistas por tener asegurados puestos burocráticos en ese gigante inoperante que es la Procuraduría, engañaron a la sociedad al decir que en la reforma al Ministerio Público habían cumplido las sentencias de la Corte Interamericana. Falso. Lo que hicieron Duque, la procuradora y los congresistas fue crear más puestos, con unas razones que, a buen entendedor, constituyen fraude a la ley. Y lo mismo hicieron, para mayor vergüenza, con la Contraloría: aparatosas maquinarias burocráticas, ineficaces, solo erigidas en beneficio de políticos, congresistas y magistrados de altas cortes. Es decir, la impunidad persistirá haya o no Procuraduría y Contraloría.

En todo caso, para combatir la corrupción, subsisten las competencias de la jurisdicción penal. ¿Es un buen consuelo? Para nada. No es sino mirar el caso de la Fiscalía con las denuncias interpuestas contra el alcalde de Medellín. La justicia penal también ha sido ciega, sorda y muda.