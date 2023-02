Vivimos una nueva jornada de protestas, esta vez por parte del gremio de los taxistas. La razón: el alto precio de la gasolina y el futuro de aplicaciones como Uber.

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, fue enfático: “Bloquear las vías es atentar contra los derechos de los demás”. “No permitiremos los bloqueos que están penalizados y no podemos permitir que reine la anarquía en nuestras ciudades.” Como dicen los jóvenes: Sólido ministro. Propongo imprimir en gran formato esta declaración de un ministro del gobierno del cambio. Lo que es obvio, se nos olvida en cada protesta y debería aplicarse siempre para todos. Para todos, es para todos. Bien ministro.

Bueno. Este debate que plantean los taxistas tiene muchas aristas. Muchas verdades y también muchas incongruencias. Empecemos por las verdades. En varios países, la ley no le permite operar a Uber: Dinamarca, Hungría, Tailandia, Canadá, Alemania, Rumania, Bulgaria, Italia, Hong Kong y Australia. Estos países, no son propiamente Uga Ugas. Miremos un ejemplo. Alemania. En el año 2019, un tribunal alemán prohibió a Uber operar, por no tener licencia para ofrecer servicios de transporte bajo la figura de alquiler. La sentencia, rechazó el modelo de negocio disruptivo Uberiano, por ser anticompetitivo y generar una inseguridad tanto para el sistema de transporte como para los usuarios. Otros tribunales regionales se pronunciaron en el mismo sentido.

La historia de Uber en Alemania ha sido una montaña rusa. En los momentos de caída libre, Uber ha argumentado que se está restringiendo la posibilidad de elección de los ciudadanos o que se está violando el principio de neutralidad tecnológica. Es muchísimo más complejo que eso. En los momentos de altura, Uber ha entendió el mensaje y ha realizado ajustes en su modelo. Comenzó a trabajar con empresas autorizadas y conductores profesionales. Se comprometió a ser un socio de largo plazo en Alemania, como lo prometió en el estado de California, en los Estados Unidos. Pregunta del millón. ¿Por qué Uber no puede hacer lo mismo en Colombia?

Ahora, los taxistas también son muy incongruentes. Insisten en unos privilegios muy sui géneris. Por ejemplo: además del beneficio que ya tienen con el Soat, ahora quieren un subsidio a la gasolina. No les basta con que el gobierno, con la plata de los contribuyentes, creará un fondo para la promoción del ascenso tecnológico, que implicará un beneficio especial en la reposición de los taxis de cero y bajas emisiones.

Exigen que Uber sea legal, pero no están interesados en formalizarse y gracias al permanente lobby en el congreso, con la Dian mirando para otro lado, es un sector que no tiene la obligación de emitir factura por la venta de sus servicios. Para pelear contra las plataformas, nombran con mucha propiedad la ley 336 de 1996, pero para cumplir con la seguridad social de los taxistas, eso de la ley ya no importa tanto.

¿Quieren acabar con Uber? Pónganle competencia de verdad. Uber paga impuestos en Colombia. Eso los hace “legales” y eso cambia el juego .