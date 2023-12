Por Alberto Velásquez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Termina el año y el presidente Petro no se reunió con los empresarios antioqueños, “negriados” de la invitación que hace tres semanas les hizo en Cartagena a los cacaos de Bogotá y Cali. Mientras cavila si convocarlos el año entrante o nunca hacerlo, el país en sus cuentas nacionales se desbarata. El Comité de la Regla Fiscal enciende las alarmas sobre el boquete presupuestal de 23 billones de pesos para el 2024, contingencia que parece no inquietar al gobierno para recortar tanto gastos inútiles que rondan por todos los despachos oficiales. Exministros de Economía señalan que la responsabilidad de la eventual crisis fiscal se arrulla en la Casa de Nariño.

Es ya conocido que en la reunión en Cartagena estuvieron los dueños de las haciendas más prósperas del país, dejando por fuera a los que Ernesto Samper llamara despectivamente “mayordomos de fincas de ricos”. Aquellos, para Petro, podrían ser los paisas. Se olvida que en Antioquia esos mayordomos son empresarios que han forjado el bienestar nacional con capital y trabajo a través de la sociedad anónima, la forma más libre y democrática de ejercer la actividad económica con responsabilidad social. Los malpensantes especulan que la exclusión de la cita cartagenera pudo ser una retaliación presidencial debido al reciente fracaso electoral de los ahijados de Petro en Antioquia. Su revanchismo lo llevaría a excluir de sus coloquios caribeños a la región paisa, que contribuye con más del 20% a la formación del PIB Nacional.

El Gobierno Nacional debe convencerse de que el capital privado es esencial para el desarrollo nacional. En vez de estimularlo lo castiga a pagar un 35% sobre las utilidades, porcentaje que constituye el más alto del impuesto de renta en Latinoamérica. Y que Colombia no es Venezuela, en donde las dictaduras de Chávez y Maduro debilitaron y cooptaron su clase empresarial, mientras muchos empresarios, para sobrevivir, se fueron al exilio. Aquí históricamente han demostrado coraje y compromiso democrático con el país, no solo como socio esencial de las fuerzas políticas, vivas y sociales en el derrocamiento del dictador Rojas Pinilla, única dictadura militar del siglo XX colombiano, sino en los momentos trágicos de la violencia narcotraficante. En Antioquia, en particular, nunca abandonaron el timón de sus empresas mientras las bombas reventaban y los sicarios disparaban sus metralletas sembrando el terror en Medellín.

Ojalá las barras bravas del petrismo y los asesores ideologizados de la Presidencia no envenenen más al presidente contra el empresariado. Deben concientizarse de que sin la cooperación del sector privado honesto, la economía y el empleo difícilmente se recuperarán. Y menos insistir, con una economía desacelerada, en implantar modelos de economías populistas fracasadas. El presidente tiene que comprender que no puede hacer como gobernante los daños que hizo cuando era miembro activo de la guerrilla.

P.D.: Deplorable y vergonzoso que entre los mejores 20 colegios de Colombia en las pruebas Saber 11 del Icfes, no figure ninguno de Medellín. Están colegios de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva y hasta Chía y Floridablanca. Solo Envigado sacó la cara por Antioquia al figurar en el mosaico. ¡Qué fracaso!