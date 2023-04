Hice una pausa.

Es todo un lujo lograrlo con tanta velocidad, con tantas cosas pasando.

Sin embargo, lo más difícil es sostener la pausa sin ansiedad y sin desasosiego.

La desconexión puede generar en algunas personas una angustia insoportable por lo que pueda estar pasando y por lo que se pueden estar perdiendo. Los millenials tienen un término para eso FOMO: fear of missing out. (Miedo de perderse algo)

La pausa, la verdadera, supone una distancia de la comunicación permanente con el mundo, con las noticias, con la gente., con las redes sociales y con el afán de estar produciendo todo el tiempo.

Con el celular se toman las fotos, se señala la ruta del camino, podemos enterarnos del pronostico del clima y de los anuncios de las autoridades, de los cierres de vías, del estado de los aeropuertos.

Sherry Turckle autora de Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age y la que considero, es la mejor académica sobre la conversación, dice que “Los teléfonos móviles son los nuevos cigarrillos. Tienen el mismo efecto adictivo. Ambos producen dependencia”.

Parece que ya se convirtió en un aparato que necesitamos aún cuando decidimos desconectarnos de todo lo demás, pero su secreto es que carga con todo lo que queremos dejar quieto un rato.

Se trae con él todo lo que pasa en el mundo.

Cuando hablo de pausa, me refiero a una en la que el celular ni siquiera esté presente. En El tiempo regalado, Andrea Kohler decía que: “La pausa es el espacio entre dos actividades, un momento para detenerse y tomar aliento. Es donde el mundo se ralentiza y se vuelve más silencioso, y donde podemos escuchar las voces interiores que a menudo se ahogan en el ruido de la vida diaria”.

Esta pausa, la que es para escuchar y para darse cuenta, no podría ser con un celular de por medio.

Es una suerte que tengamos días así después del primer trimestre que por lo general trae retos y que, particularmente este año, ha estado repleto de noticias que no generan algo diferente a la incertidumbre.

Reunirse, concentrarse en la familia y aprovechar la pausa es tal vez la mejor manera de repensar, de crear, de escuchar las ideas desde la calma, sin estar abrumados por el afán, la presión o el contexto.

Las pausas y los días de descanso son lo que más recuerdo de mi infancia, por ejemplo, los ratos en los que sentía a mi familia completa sin preocupaciones y conversando sobre la vida.

Y tal vez por eso se quedan en la memoria, porque pasan a otro ritmo, porque somos mas humanos que robots en los días que van mas lento y en los que podemos estar con la gente que amamos.

“La familia es el núcleo de nuestra existencia, es la raíz que nos mantiene anclados a la vida”, dice Antonio Muñoz Molina.

Espero pues que en tiempos de turbulencia, de saturación y de tanta actividad y aceleración, podamos aprovechar los días de descanso al lado de las personas que nos permiten ver que un problema pesa menos, si se cuenta con un buen equipo.

Empezamos mejor después de semanas de descanso si sabemos recibir esos días de pausa con una distancia de la tecnología que nos permita volver a conectarnos con todo lo importante, de pronto así replanteamos la mirada nublada que tenemos todos los días sobre la mayoría de las cosas.