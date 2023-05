Casi todos reniegan de una u otra forma de los partidos políticos – que son expresiones políticas del pasado, dicen unos, que ya hoy día no son convenientes, señalan otros, que son antidemocráticos, dicen unos terceros, en fin -, pero lo que parece olvidarse es que buena parte de los sistemas electorales, en democracia, están construidos sobre la base de estas formas organizadas de representación y de hacer política, o de estructuras similares. El sistema electoral para cuerpos colegiados está basado en formas organizadas de hacer política, donde los partidos o estructuras similares son fundamentales – las elecciones uninominales, es decir, presidente, gobernador, alcalde, pueden funcionar con otra lógica -; el umbral, la cifra repartidora, funcionamiento como bancadas, etc., corresponden a esta lógica.

Los dos últimos hechos que han afectado la política colombiana tienen que ver, de una u otra manera con los partidos políticos. De una parte la ruptura de la coalición de gobierno, anunciada por el presidente Petro y la crisis ministerial asociada, tuvieron como causa el que las direcciones de los partidos políticos que estaban en dicha coalición no aceptaron los contenidos de las reformas que el ejecutivo está promoviendo y entonces la fórmula era que los partidos dejaran en libertad a los congresistas para que cada uno votara como a bien tuviera – dicho de otra manera, pasar de una negociación entre partidos a una ‘negociación al menudeo’ con cada congresista, porque seguramente se consideraba más ‘fácil’ esta posibilidad -; pero al tiempo se cuestiona, tanto desde ámbitos externos a los partidos políticos, como desde dentro, a la conducción democrática o no de los mismos. Al respecto hay que señalar que los partidos tienen una serie de normas que regulan su funcionamiento interno y que si se aplican de manera seria eso garantizaría una renovación de las directivas partidistas – acá tenemos partidos donde el representante legal es el mismo desde hace mucho tiempo, pero eso no parece preocupar, siempre y cuando haya cierta ‘adaptación’ a las condiciones políticas de cada momento. Todo indica que la reglamentación del funcionamiento de los partidos políticos existe – susceptible de modificar o modernizar -, pero se requiere que exista en los miembros de los partido y en las autoridades electorales decisión de hacer que se cumplan.

El otro suceso, fue la pérdida de investidura del Presidente del Senado por parte del Consejo de Estado por una ‘doble militancia’. Independiente de a quién afecta la decisión – las normas legales deben ser impersonales, universales, entre otras condiciones -. Personalmente tengo una opinión positiva del Presidente del Senado actual porque considero es una persona comprometida desde hace rato con la paz y además que es un buen conciliador y negociador. Pero el tema es si se cumplió o no la norma de la prohibición de doble militancia, que entre otras obliga al congresista o representante de un partido político, cualquiera que sea, a renunciar con un año de antelación si quiere presentarse nuevamente a una elección a nombre de otro partido o movimiento político y es ahí donde está el debate.

Desafortunadamente pareciera que quienes elaboran las normas luego ‘olvidan’ el acatamiento de las mismas.