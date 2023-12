Por Sara Jaramillo Klinkert - @sarimillo

Yo no siempre fui así. Hace años me pasaba los diciembres de centro comercial en centro comercial comprando regalos y, de fiesta en fiesta, repartiéndolos. Sin falta preparaba hojuelas, natilla y buñuelos. Salía a ver los alumbrados. En las novenas hasta me atrevía a cantar, yo que, sin duda, llegué tarde a la repartición del don musical. No me ocurrió nada traumático en estas fechas: no perdí a nadie, no me quemé con el aceite donde hierven los buñuelos, como mucho pasé un susto cuando mi perra Curry se perdió cuatro días a causa de la pólvora y varias veces me ardí la lengua por lambisquear la paila donde la mamá batía el manjar blanco, pero nada más.

A mí la navidad, simplemente, me dejó de gustar. No me molesta que los demás la celebren y que sean felices abriéndose paso a codazos por los pasillos de los centros comerciales para comprar regalos que la mayoría de las veces no les nace dar. Quizá tan solo se trate de que me da pereza armar el árbol de navidad y, más pereza aún, saber que tengo que desarmarlo. El caso es que un día me di cuenta de que las cosas que hacía antes por placer, las estaba haciendo por obligación. Empecé a dar aguinaldos por salir del paso. Asistía a fiestas por compromiso y me la pasaba en un sillón odiando la música a todo volumen, sintiendo pena por los borrachos, preguntándome por qué diablos en Colombia somos incapaces de celebrar sin estruendo, alcohol y desenfreno. Me volví experta en inventar explicaciones para salir corriendo. A la gente comenzó a parecerle sospechoso que siempre olvidara dejarle comida al gato o que la alarma de la casa se disparara tanto, lo que ignoraban era que, en ese entonces, no tenía ni gato ni alarma. Por fortuna uno termina llegando a una edad en la que actúa por convicción propia y no por compromiso. La vida es corta para gastársela dándole gusto a los demás. Salirse del rebaño no es fácil, justo por eso es tan liberador. Solía hablar sobre este tipo de cosas en voz baja, casi con pena, como si tuviera algo malo, como si estuviera confesando el peor de los crímenes y siempre, absolutamente siempre, encontré a otra oveja en la misma fiesta, sintiéndose de la misma manera.

Hoy escribo sobre indiferencia navideña porque creo que es más normal de lo que nos atrevemos a aceptar. Está bien declinar invitaciones, no dar ni esperar regalos, odiar a los que tiran pólvora. Está bien no armar pesebre ni árbol. Está bien aislarse en un lugar silencioso y recóndito (como en el que estoy ahora) acompañada por un minúsculo puñado de seres amados. Puede que amanezcamos conversando o que nos durmamos tan pronto se vaya la luz o que nos acostemos sobre la arena a avistar estrellas fugaces para pedirles deseos. Lo más seguro es que pidamos los mismos: más diciembres juntos, tranquilos y aliviados. Más diciembres cobijados de estrellas. Al fondo oiremos el arrullo del mar. Y entonces calladamente sonreiremos porque llevamos los suficientes años siendo ovejas de otro rebaño como para saber que no hay dicha más grande que hacer sólo lo que queremos hacer y estar sólo donde queremos estar. Eso sí que es digno de celebrar.