Por Ernesto Ochoa Moreno - ochoaernesto18@gmail.com

San Juan de la Cruz murió entre la media noche del 13 de diciembre y el amanecer del día 14 del año de 1591. Por eso su fiesta litúrgica se celebra el 14 de diciembre y, hay que decirlo de entrada, para un poeta como él, sin lugar a dudas, el mejor tiempo para morir es Navidad.

El santo carmelita terminó sus días en el convento de Úbeda (Andalucía) en las últimas semanas de ese 1591, mientras se preparaba para venir a México, a donde se había ofrecido como misionero. En junio “salió de Madrid - como cuenta Eulogio Pacho en el “Diccionario de san Juan de la Cruz”- no está claro si con la idea de preparar el viaje a México. Parece que no, de lo contrario no se explica el retiro a La Peñuela con intención de permanecer un tiempo indefinido. México había desparecido de su horizonte terreno, sin que nadie haya explicado satisfactoriamente la renuncia definitiva, si es que de él había partido la idea”.

En carta escrita desde ese convento de La Peñuela, comunicaba que “ya se había desconcertado la ida a las Indias y se había venido a La Peñuela para embarcarse para otras Indias mejores y que allí pensaba acabar los pocos días que le quedaban de vida”.

El 20 de septiembre realizó el que sería su último viaje a Úbeda, de donde pasó a esa eternidad que él mismo llamó “otras Indias mejores”. Honor que le hace a América nuestro santo al comparar con el cielo el sueño de morir en al mundo descubierto por Colón. A los 49 años, a la media noche entre el 13 y el 14 de diciembre - como arriba se dijo - murió el gran poeta místico español, fundador con Santa Teresa de los Carmelitas Descalzos. A su intercesión nos acogemos.

Me gusta recordar la muerte de san Juan de la Cruz en vísperas de Navidad por una razón muy simple. La muerte es un ies natalis (día del nacimiento, navidad), como se le llama al morir en el latín del cristianismo primitivo. Para un cristiano la muerte es, debe ser, sinónimo de nacimiento. Morir es nacer. La muerte, pues, como nacimiento, como navidad. No es poesía, es teología, como bien lo entendió el delicado y hondo poeta carmelita español.

Tengo para mí que los grandes poemas de san Juan de la Cruz contienen los mejores versos a la muerte en lengua española. Noche oscura, Cántico Espiritual y Llama de amor viva son escatológicos, se refieren al morir. Recitarlos, susurrarlos, cantarlos son un consuelo para agonizantes. “Quedéme y olvidéme,/ el rostro recliné sobre el Amado, /Cesó todo y dejéne,/ dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.