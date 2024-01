Por Isabel Gutiérrez R. - JuntasSomosMasMed@gmail.com

Los nuevos comienzos son momentos llenos de simbología. Emergen los sentimientos de positivismo y posibilismo. Este comienzo de año trae consigo nuevos gobiernos locales y regionales, lo que representa una posibilidad de cambio en el rumbo y una oportunidad para mitigar la desaceleración que trae la economía. Estos nuevos gobiernos tienen la enorme responsabilidad de volver a tejer la confianza ciudadana, de construir una narrativa colectiva potente capaz de movilizar a los más escépticos e incrédulos y despertar los más profundos sentimientos y emociones a favor del crecimiento económico, político y social.

La llegada del nuevo Alcalde de Medellín y del Gobernador de Antioquia ha despertado un ambiente de expectativas y esperanza, lo que trae una responsabilidad en mostrar resultados, en recuperar la conversación y en especial en empezar a trabajar de la mano de la empresa privada, la academia, las organizaciones sociales y las comunidades. Hoy la vara está más alta, los ciudadanos no solo esperamos recuperar lo perdido en Medellín, sino avanzar para consolidar a Medellín y Antioquia como esos grandes polos de desarrollo nacional. Esto último reforzado por la incertidumbre generada por las tensiones con el gobierno nacional y los proyectos de reforma que vienen en curso.

Comfama, EAFIT, Proantioquia y Breakthrough, de la mano de empresarios y líderes sociales hemos venido trabajando en la Estrategia: “Antioquia Emergente”, esta sin duda no es la respuesta a todas las preguntas que tenemos acerca del desarrollo de Antioquia, pero sí se configura como una estrategia competitiva que puede llevar a esta región a su próximo hito de crecimiento. Ver las cifras, analizar el comportamiento de las industrias y entender esta nueva realidad que emerge, ha sido más que emocionante, y nos ha permitido entender que el futuro es prometedor, y que en la medida en que esta estrategia sea capaz de contagiar a muchos, también a los gobiernos, va a tomar tanta fuerza, que no habrá quien la pare. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar.

Antioquia Emergente habla de una Antioquia ambidiestra, por un lado una Antioquia orientada a la exportación de productos para nichos de mercado de alto valor, es decir productos altamente especializados y que tienen altísimo valor agregado. La gran sorpresa es que no se trata de las grandes empresas multilatinas de la región, pues quienes vienen creciendo hoy son principalmente pymes. Por el otro lado está la Medellín creativa, esa Medellín del turismo y el entretenimiento, de la música, del reguetón, del sector servicios. Estas empresas hoy son el 16% y generan el 29% de los empleos de más de 5SMLV. Medellín es hoy la ciudad más visitada por nómadas digítales y con el mayor mercado Airbnb del país. Hoy somos líderes en el sector turístico en Colombia.

Enfocarnos, crear y fortalecer capacidades para que estas dos posibilidades sigan creciendo, es tarea de todos. Gobiernos, empresas, academia, organizaciones sociales y comunitarias, ciudadanos, cada uno tiene una tarea y un papel que interpretar en esta posibilidad de crecimiento.