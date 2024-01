Por Amalia Londoño Duque - amalulduque@gmail.com

Estuve explicándole a mi hija de tres años que esta semana ya estábamos en un año nuevo. Le dije que la Tierra terminaba de darle la vuelta al Sol y que entonces, empezábamos otra vez.

Le sorprendió y después de unos segundos me dijo: “¡ah! pero yo había empezado ayer otra vuelta del Sol, mamá”.

Siempre que quieras empezar, se puede, le dije.

El ánimo del fin de año se siente en las calles vacías, en la expectativa de casi todo el mundo por una celebración, un viaje o unas vacaciones en casa. La mayoría de nosotros evaluamos lo vivido y damos paso a todo lo que soñamos para el año que empieza.

Después de la pandemia recibimos año tras año como una misteriosa rapidez de la que poco hablamos. Ya sé que la Tierra se demora los mismos 365 días en darle la vuelta al Sol, pero nuestra idea del tiempo, que cambió después del encierro, también nos hace sentir que apenas ayer estábamos limpiándonos las manos con alcohol antes de saludar a alguien con el codo.

Carlo Rovelli, divulgador científico italiano tituló su libro El Orden del tiempo haciendo referencia a una frase de Anaximandro: “Las cosas se transforman una en otra según necesidad y se hacen mutuamente justicia según el orden del tiempo”.

No sé exactamente a qué se refería, pero me hace pensar que cada que analizamos bien las diferencias entre el pasado y el futuro, terminamos por descubrir que podría no existir ninguna.

Cada uno de estos comienzos llenos de rituales y celebraciones son un buen ejemplo para explicarlo. Despedimos un año recordando el pasado porque tenemos memoria y podríamos decir que lo conocemos más, pero el orden al que se refiere Rovelli sugiere que esa diferencia depende de nuestra mirada, “el paso del tiempo es interno en el mundo, nace en el mundo mismo, en la relación entre los eventos cuánticos que lo componen y que son a su vez, la fuente del tiempo”.

A mí el tema me parece fascinante, sobre todo, por el afán en el que vivimos ahora. Disminuirlo no parece ser un propósito de la mayoría. Compartimos listas de los libros leídos como si la cantidad de la lecturas fuera un fin en sí mismo, como si no haber leído más de 50 en el año, reflejara la falta de atención y compromiso de algunas semanas del año.

En nuestros balances hacemos también una lista extensa de propósitos que marcan una ruta de lo que buscamos alcanzar en el año, pero que al cerrar diciembre termina siendo para algunos un reproche por lo que se debió hacer y no se hizo, cargando una culpa que ignora todo lo que alrededor también pasaba.

En su libro El tiempo regalado, Andrea Kholer decía que “la espera es algo imaginario y concreto a la vez: una visión de algo potencialmente real que se oculta”.

Diría que esa espera, sin expectativas, podría darnos muchos más momentos de asombro y sorpresa y son precisamente esas emociones las que más se recuerdan. Sería casi como asegurar algo en la memoria.