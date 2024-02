Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Griselda, la nueva serie de Netflix que explora la vida de la narcotraficante colombiana con Sofía Vergara como protagonista, se situó como la producción más vista a nivel mundial en esa plataforma durante su primera semana. Consiguió superar las 20 millones de visualizaciones, casi el doble en comparación con la segunda serie más popular en la lista.

En medio de todas las críticas y la indignación generadas por la imagen que proyecta de los colombianos, decidí darle una oportunidad. Sin embargo, me encontré con una serie que me decepcionó, no tanto por su temática, sino más bien por su mediocridad y falta de precisión histórica.

Al igual que sucedía en Narcos, la serie de Netflix sobre Pablo Escobar, en Griselda presentan acentos mexicanos y portugueses como si fueran paisas, se romantiza el estilo de vida de los narcos y se llega a extremos de banalidad como el de retratar a Medellín como una ciudad de estilo caribeño. Todo esto mientras se desarrolla un guión totalmente laxo frente a la verdadera historia de los protagonistas.

Se repite una tendencia: los colombianos, recatados frente a nuestro pasado, absorbidos por el dolor de la violencia y las víctimas que trajo consigo, en medio de la gran contradicción de que sea una historia que atraiga tanto interés, estamos cediendo el espacio a otros para que la cuenten por nosotros, aunque esta sea mal contada. En lugar de narrar nuestro pasado y reconocer sus debilidades, tendemos a querer minimizar la profundidad de la influencia que el narcotráfico tiene en nuestra historia y cultura, con escaso éxito.

La atracción más popular en Medellín, según TripAdvisor, es el “Museo Pablo Escobar”, un lugar que asegura ofrecer diversas “exhibiciones” sobre la vida del capo, que incluyen muebles de caleta, su primer carro de competencias, piezas de siniestros de sus aviones y helicópteros, su wetbike de James Bond, y la Lambretta que utilizaba Gustavo Gaviria, entre otros artilugios. Un museo no oficial administrado por la familia Escobar, al margen de la institucionalidad.

A pesar de que la historia de Pablo Escobar, el narcotráfico y la violencia que trajo consigo sea trágica, sigue siendo cautivadora. No es sorprendente que lugares como el “Museo Pablo Escobar” surjan, al igual que no debería sorprender que series como Griselda y Narcos arrasen en todas las cifras.

¿Por qué no impulsar espacios y políticas que capitalicen este interés, pero garantizando al mismo tiempo que la historia sea bien contada?

Recientemente, durante una visita a Buenos Aires, estuve en la ESMA, la escuela militar donde la dictadura torturaba y posteriormente desaparecía a sus perseguidos políticos. Ahora, este lugar se ha transformado en un museo que documenta las atrocidades que ocurrieron en esos años. Lo mismo ocurre en Alemania, donde han logrado convertir los restos y la memoria del Holocausto en museos para contar la historia, no para ocultarla.

Contar nuestra historia no implica glorificarla. Si no asumimos la responsabilidad de narrar ese pasado que influye en nuestro presente, tarde o temprano, alguien más lo hará por nosotros. Si continuamos indignándonos cada vez que alguien intenta documentar la historia del narcotráfico, y permitimos que la forma en que se presenta nuestro pasado al resto del mundo siga siendo responsabilidad de Netflix, no solo seguirá estando llena de imprecisiones, sino que tendrá un efecto adverso: por tratar de ocultarlo, permitimos que ese doloroso legado perdure. .