Por Juan José García Posada - juanjogp@une.net.co

Me encantan casi todos los perros, de la gran mayoría de las razas. Me intriga su amistad milenaria con los seres humanos. En cierta forma estoy de acuerdo con quien dijo que “mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro”. Lo sabe mi querido compañero Cipión con su inteligencia, su sensibilidad, su nobleza y su fidelidad superlativas. Me gustaría dedicarme al estudio de la etología. Algo he aprendido. Pero me duele y me indigna saber con tanta frecuencia de niños y adultos que han sido agredidos hasta morir o sufrir graves heridas por ataques de perros que de súbito se transforman en terribles enemigos.

Los dueños o amos de esos canes los defienden, a pesar de las noticias trágicas. Ignoran o incumplen las normas legales y de sentido común que ordenan tomar precauciones. Desafían la realidad con excusas irresponsables, cuando hasta ellos mismos pueden ser víctimas fatales. Andan muy confiados y tranquilos por los barrios haciendo ostentación de su qué... de su cinismo. Un simple bozal, un arnés y una cuerda sostenida con fuerza, son prevenciones elementales, que pueden refrenar los ímpetus salvajes y homicidas de esos parientes cercanos de los lobos feroces.

En lugar de fomentar determinadas reglas tontas y discriminatorias para controlar la circulación de mascotas inofensivas por zonas de uso común, deberían reforzarse las acciones de vigilancia para evitar que anden por ahí amenazantes los exponentes de las razas de American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés. Son los que se clasifican en el artículo 126 del Código de Policía como “potencialmente peligrosos”. Por las estadísticas basadas en la frecuencia de episodios noticiosos tremendos, los Pit Bull detentan un siniestro liderazgo.

En gran síntesis, se desconocen o se violan reglas como las de registrar esos ejemplares caninos en las alcaldías, tener póliza de responsabilidad civil extracontractual y obedecer todas las normas contenidas en el código mencionado, sin que valgan los argumentos de que “eso nadie lo cumple”, incluso “porque los agentes de la autoridad competente se mantienen muy ocupados como para atender quejas de cualquier vecino cismático”.

Mi gran amigo Cipión asiente cuando le cuento que escribo ahora sobre un tema que nos interesa a humanos y perrunos. Él mismo ha escapado de una o dos tentativas de agresión de algún “individuo canino” peligroso al que le ha ladrado sin éxito para impedirle que cruce la portada y pise el predio que vigila con sentido del deber digno de los guardianes más respetables y eficaces. Cipión, este descendiente literario de su homónimo cervantino del Coloquio de los Perros, me da la razón cuando le enseño que evite las malas compañías y que no nos engañemos, porque no todos los perros son amigos. Hasta dirá en su lenguaje que “mientras más conozco a los perros, más quiero a mi jefe”. .