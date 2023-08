Por Jorge Alejandro Mejía Velásquez - opinion@elcolombiano.com.co

En el Evangelio de Mateo dice: “No sólo de pan vive el hombre”. Si hoy cambiamos pan por ideología esto nos puede llevar a lo que buena parte del país le diría al gobierno actual.

Tenemos un gobierno que ha sido amplio en discursos barrocos, en temas como paz, cambio climático y salud. En lo que la mayoría de los ciudadanos estamos de acuerdo es que hay que hacer reformas, pero están tan cargados de ideales, hipérbolas, datos de fuentes, no siempre fiables y muy poco de cómo hacerlas, que cada vez más lleva a dudar de la capacidad del gobierno para hacerlas sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos y, por el contrario, profundizar en odios entre clases, estigmatizar a quien genera riqueza dentro de la legalidad, a quien cuestiona sus métodos o a quien no está alineado a su ideología.

Esos discursos barrocos sirven para calentar el ambiente, pero en ocasiones solo son calentura y muy pocos lo entienden y dejan al equipo de gobierno, si es que lo hay, fuera de base porque no se ha hablado de eso y los pone a decir otro chorro de cosas tratando de justificar o implementar lo que no han podido entender.

Digo del equipo de gobierno, si es que lo hay, porque pareciera que el elegido para ser líder del equipo lo que quiere es auxiliares, que si no le obedecen se van, si no le muestran resultados en un mes se van, resultados que solo un año después se da cuenta que no van bien y de los que las causas del incumplimiento le son ajenas. ¿Qué tan peligroso puede ser un equipo de gobierno que aplica el dicho del que obedece no se equivoca, porque solamente obedeciendo cuánto cuidan al líder de equivocarse?.