Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Lo que llamamos metidas de patas, se volvió el pan de cada día para el presidente que en mala hora eligieron los que le creyeron el cuento del cambio. Cambio sí, pero para empeorar las cosas. El gobierno central no sale de una metida de patas.

Ahora es el tema del criminal ataque de Hamas a un pueblo que se ha formado en medio de la persecución de los vecinos. Un pueblo que, desde tiempos inmemoriales, tuvo que abandonar sus tierras por la injusticia de sus vecinos y de muchos otros que apoyaron esa persecución. Un pueblo que fue la principal víctima del nazismo en la segunda guerra mundial. A pesar de eso, nuestro presidente, con su ignorancia, los califica de nazistas.

No es de extrañar, ya que Petro se formó dentro de un grupo de guerrilleros que acabaron con nuestros jueces, cuando el asalto al palacio de justicia. Un grupo que asesinó a cientos de personas, si no fueron miles; un grupo que asaltó la embajada de la República Dominicana donde hubo un muerto.

Ese grupo fue el que se robó la espada de Bolívar, que ahora luce en el palacio de Nariño nuestro presidente, como el mayor trofeo de su paso por una organización delincuencial.

Las armas del cantón norte en Bogotá fueron sustraídas por la misma organización de la que nuestro ahora presidente hacía parte.

No es de extrañar, que no haya tenido tiempo para estudiar la verdadera historia y se limite a lo que aprendió de sus compañeros de armas, patrocinados por sus amigos narcotraficantes.

El presidente se nos pierde por ratos y, a veces, hasta por días. No cumple sus compromisos, por lo menos a las horas fijadas. Siempre llega tarde, cuando llega.

Es el único mandatario del mundo, que apoyó el terrible crimen contra el pueblo de Israel. Quisiera pensar que fue por desconocimiento y no porque apoya al grupo de asesinos de Hamas. No me extrañaría que fuera lo último. Para él es más importante apoyar a los asaltantes de un pueblo demócrata, que apoyar la democracia y el orden.

Con razón, ha recibido las críticas de los distintos gobiernos demócratas que sí conocen la historia. Que sí saben de los sufrimientos e injusticias que han padecido los israelíes. Que han apoyado a ese pueblo que ha sufrido por siglos las injusticias de sus enemigos.

La ignorancia es peligrosa cuando se opina sin razonar, sin conocimiento, con afanes para hacerse sentir. Nuestro presidente prefiere el protagonismo al razonamiento, al conocimiento, a la verdad. Por eso estamos como estamos.

Supongo que, con este presidente, somos el hazmerreír de la opinión mundial. Lo grave es que todavía faltan dos años y medio para corregir el error cometido por los votantes que lo llevaron al palacio de Nariño. Que Dios oriente al pueblo colombiano en las próximas elecciones y corrijamos el grave error que se cometió en el pasado.