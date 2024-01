Por Daniel Carvalho Mejía - @davalho

Con el inicio de funciones de la nueva administración y el nuevo Concejo de Medellín empezamos a ver algo que, si bien era de esperarse, no deja de ser preocupante: que el discurso que predomina se reduce al antiquinterismo. ¡Todo gira alrededor del ex! Todos parecen contentarse con hablar mal del pasado, prometer la supuesta recuperación de la ciudad y atacar al insípido concejal del quinterismo para obtener aplausos en redes sociales y alguna figuración en medios. Sin embargo, esto no es suficiente: no basta con ser anti y ya deberíamos haberlo aprendido.

Los colombianos nos acostumbramos a votar en contra, rara vez a favor. Nos definimos políticamente alrededor de los apellidos de unos señores que no nos conocen y a quienes poco importamos. Creemos que algo tan complejo como una postura política (es decir una visión de la sociedad, una priorización de los problemas, una metodología de trabajo...) se puede reducir a ser uribista, antiuribista, petrista, antipetrista o antiquinterista (no conozco más de tres quinteristas de carne y hueso). Así las cosas, no nos queda tiempo para construir acuerdos, posturas conjuntas, ideas colectivas; nos quedamos izando desteñidas banderas ideológicas y adorando a ídolos de barro quebradizo que están más preocupados por su lugar en la historia que por mitigar el dolor de una sociedad traumatizada por la violencia, la corrupción y la falta de soluciones a sus necesidades básicas.

Necesitamos superar ese “apellidismo”, es la hora de trabajar por y no contra. Es el momento de construir una agenda pública basada en consensos, no en rencores. Necesitamos un relato integrador, construido por personas e instituciones diversas, que nos recuerde todo lo que tenemos en común y nos ayude a entender cuál es el futuro que queremos buscar. Sin ese norte colectivo, la manida “recuperación de Medellín” no será más que un salto atrás. El alcalde, los secretarios y los concejales tienen el reto de demostrarnos que no miran hacia el pasado sino hacia el futuro y que sus prioridades están en la ciudad y no en sus proyectos personales.

A varios de los nuevos concejales y ediles jamás se les escuchó durante la campaña una propuesta fresca más allá de las frases “no más Quintero” o “recuperemos a Medellín”; jamás les vimos una investigación o una denuncia formal contra la administración del ex al que tanto dijeron oponerse; les bastó con pegarse de las denuncias de otros y “chuparle rueda” al candidato ganador de la alcaldía. Pero su momento de trabajar por la ciudad ha llegado y no les será suficiente con continuar señalando los errores de la alcaldía pasada. Queremos ver sus propuestas y sus capacidades de convocatoria, convicción y representación y no simplemente sus ambiciones y sus caprichos. No bastará con ser antiquinteristas, la única manera de dejar atrás ese personaje tóxico es ser mejores que él ética, técnica y políticamente, lo demás es carreta electoral.