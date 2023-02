Motos y carros del infierno

Magola Posada de C.

Les prometí siempre a mis nietos que no sería una abuelita quejosa y pegada del pasado, recitándoles las maravillas del ayer y quejándome del hoy. Creo que les he cumplido. Así que para escribir esta carta no voy a recordar los tiempos en que por las noches reinaba un maravilloso silencio en Medellín, cuando se podía dormir con tranquilidad y paz.

Lo que sí voy a decir, porque de eso somos víctimas niños, jóvenes, adultos y viejos, es del ruido infernal que tantos habitantes de unidades residenciales ubicadas en las transversales de El Poblado, y de las vías que conectan con Envigado, padecemos por las motos sin mofle y los carros no sé si de carreras o qué, que salen a partir de las nueve o diez de la noche a competir a ver cuál de todos hace más ruido y perturba más a las familias. Estos descerebrados manejan como locos hasta la madrugada, nada ni nadie los detiene.

Pienso mucho en qué tendrán en sus cabecitas. ¿Qué piensa el que transforma su moto no tanto para que sea más veloz, sino para que sea más ruidosa y estridente, y sale por las noches a meterle ruido a un ambiente citadino ya de por sí muy estresante? El día preferido de estos desadaptados era los jueves, ahora son todos. Pienso en León de Greiff y su poema que acusa la “total inopia en los cerebros”. Para mí, quien perturba de tal modo la convivencia, padece una total inopia en el cerebro.

¿Y las autoridades? Descansando, muchas gracias. La noche es el reino del hampa, de la ley de la selva, de los atarvanes, de los discípulos de la mafia. No pongamos a las autoridades a cumplir sus deberes, que de pronto va y se enferman.