Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Santa Cruz del Islote, la isla ubicada en el departamento de Bolívar, ostenta el título de ser el lugar más densamente poblado de Colombia. Le sigue de cerca cualquier centro comercial en el Valle de Aburrá un sábado por la tarde.

La falta de espacio público en la ciudad provoca que ríos de gente confluyan cada fin de semana hacia los centros comerciales que pululan por toda la ciudad. Dentro de ellos, no queda ni por dónde caminar. El ruido los hace invivibles. Sin embargo, más allá de la experiencia poco placentera, he notado una tendencia que se intensifica con el tiempo cada vez que, lamentablemente, me veo en la necesidad de visitar un centro comercial: la presencia de perros en todas partes.

Y no me malinterpreten, la observación no la hago con rencor. A mí me encantan los perros, como lo podría constatar el mío: Roger Federer González, un Golden Retriever cuyas fotos acaparan la mitad de la memoria en mi teléfono.

Aún así, las jaurías que se ven hoy en día en los centros comerciales se me hacen extrañas. Tengo escasos recuerdos en mi infancia en los que se permitiera llevar perros a estos sitios. Hace unos años, cuando empezaron a aparecer perros paseando por los pasillos, eran una vista inusual y fácilmente identificable, con la mitad de los presentes en el lugar corriendo para acariciarlos. Pero ahora, ni siquiera: su cantidad es tal que es imposible prestarles atención. Da la impresión de que hay más perros que niños en el lugar. Los ladridos se apoderan del ambiente, casi siempre espacios cerrados, con los dueños corriendo detrás de sus perros con bolsas de plásticos evitando que ocurra un desastre.

Los centros comerciales están lejos de ser el único lugar donde se ha normalizado esto. Ahora lo raro es que un restaurante no sea pet-friendly. Las peluquerías de perros ya son más sofisticadas y costosas que las de los humanos. En cualquier heladería hay productos para ellos. Les hacen tortas, les celebran cumpleaños. Algo nada sorprendente, dado que hoy en día 7 de cada 10 personas consideran a sus mascotas como parte esencial de su núcleo familiar. Y no es un caso exclusivo de Colombia: la mayoría de Occidente ha seguido la misma tendencia. En Estados Unidos, por ejemplo, cerca del 70% por ciento de las familias tienen al menos una mascota, una cifras similar a la que el DANE reporta para nuestro país. Las mascotas ganan cada vez más peso en nuestras vidas, al mismo tiempo que, silenciosa y progresivamente, Colombia entra a lo que más pronto que tarde será una crisis demográfica por la falta de nacimientos.

A pesar de ser todavía un país de ingresos medios, todo parece indicar que ya hemos agotado nuestro dividendo demográfico. Los nacimientos para el 2023 proyectan ser alrededor de 500 mil, 30% de lo que eran hace 15 años. No solo tenemos una tasa de fertilidad por debajo de la tasa de reemplazo, sino que estamos cercanos o incluso por debajo de las tasas de natalidad de países “desarrollados” como Francia, Estados Unidos o Australia, y pocas cosas serán más relevante para el devenir de nuestro país que esta realidad.