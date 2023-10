Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

El siguiente análisis no se presenta con ninguna pretensión partidista, ni electoral, su único objetivo es despertar un espacio de reflexión con respecto a aquellos que hacen de la democracia una mesa de juegos que les permite de manera irresponsable, repartir cartas con intereses personales, burlando de manera descarada e irrespetuosa la voluntad de sus contradictores y de sus propios seguidores.

La Constitución Política enseña que el voto es un derecho y un deber que impone obligaciones. Así como toda persona que cumpla con los requisitos y calidades de ley, tiene derecho a aspirar a que se le elija para un cargo público, el ciudadano tiene el deber social de acudir a las urnas y expresar, mediante el sufragio, su voluntad para elegir a aquellos que considera deben ser sus representantes.

Pero como sucede en toda relación obligacional, el voto también implica para el ciudadano el derecho a que se respete su voluntad mayoritaria expresada en las urnas, y el correlativo deber por parte del elegido, de cumplir a cabalidad el mandato que se le ha impuesto a través del voto que se ha expresado en su favor.

La doble naturaleza de derecho y deber, tanto para el elector como para el elegido, se expresa a través de ciertas características que identifican la naturaleza real del sufragio como institución política. El voto impone un mandato del elector hacia el elegido. La Constitución señala que la soberanía reside en el pueblo, es decir, que cada ciudadano es titular de ella y por ello, a través del voto impone un mandato que debe ser obligatoriamente cumplido por el elegido. Este concepto es aún más explícito en el caso de la elección de gobernadores y alcaldes, quienes están comprendidos en el denominado voto programático, que, en términos constitucionales, significa que el elector vota por el candidato y su programa. Quiere decir que el alcalde o gobernador elegido se compromete a cumplir su programa en todas sus partes, incluyendo las condiciones de duración del mandato, según lo dispuesto por la Constitución.

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar, explícitas o implícitas en el programa inscrito para el voto programático, deben ser estrictamente cumplidas, salvo, quizás, que exista alguna circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su plena ejecución.

La seriedad y estabilidad de una democracia no pueden dejarse al simple capricho de un servidor público, cuya elección y actuación implican gastos y desgaste para la administración pública. Abandonar un cargo de elección ciudadana, no importa la corriente política, ni los apoyos de quien lo haga, si no existe una justa causa debidamente probada que imposibilite la continuidad en la función, debe necesariamente acarrear responsabilidades de carácter político y si es del caso, de naturaleza jurídica, por cuanto de alguna manera significa una violación de los tiempos constitucionales, máxime si anteriormente, con distintos artificios jurídicos, ese mismo funcionario evadió la institución de la revocatoria, procedimiento constitucional institucionalizado para promover la remoción anticipada del cargo.