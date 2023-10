Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

La imagen de un niño asesinado en medio de la guerra podría ser la escena más desgarradora y dolorosa que cualquier persona pueda ver. Soy abogada penalista – pacifista. Pacifista no por la obviedad de apoyar la paz, sino por la necesidad que siento de levantarme a ayudar a que cese la violencia y el dolor en cualquier rincón que habito en mi ciudad, en mi país o en el mundo.

Como defensora de los derechos humanos siempre he condenado cualquier tipo de violencia y, en estos días de guerra en la frontera de Gaza, he visto con horror la deshumanización extrema. Solo basta ver las imágenes de los niños asesinados para tumbarse del dolor, para evidenciar el desamor y la perversidad humana que hay alrededor del mundo, de ese mismo mundo al que vos y yo pertenecemos.

Alejándome de las razones de fondo que existen por el conflicto entre Hamás e Israel, lo que está viendo el mundo hoy es la falta de sensibilidad humana, es la perversidad en todo su esplendor, es la ambición desquiciada de ambas partes de querer controlar poblaciones y territorios, toda esta barbarie, por encima de la vida de civiles y de niños.

Hasta dónde hemos llegado como seres humanos, qué está fallando en las religiones que adoctrinamos y profesamos, qué está fallando en la educación que se está implementando a nivel mundial, qué está fallando en nuestras familias, en nuestras escuelas, en la sociedad y en lo que consumimos a diario. De qué nos estamos nutriendo para llegar a ser seres humanos malvados e insensibles.

En esta guerra la dignidad humana de los niños no se respeta; en esta guerra los niños se convirtieron en objetivos de guerra, contrariando sin ningún escrúpulo los Convenios de Ginebra que les brindan especial protección.

Los niños están en medio de la confrontación armada, lo cual está prohibido, pero en esta guerra nada de eso importa, difícilmente los niños heridos pueden ser atendidos por equipos médicos, los hospitales están colapsados y el personal de la salud agotado por un trabajo en condiciones extremas. A todo esto, se suma que el gobierno israelí decidió cortar por completo el suministro de agua y electricidad y bloqueó el ingreso de alimentos, agudizando aún más las condiciones de desprotección de los niños heridos.

El número de niños asesinados en esta guerra asciende cada hora. Según datos oficiales, en Palestina han asesinado 447 niños y no se tienen datos de cuántos niños han sido asesinados en Israel. En medio de la guerra y de los egos políticos no se escuchan las voces de los niños cuando lloran, cuando piden ayuda y llaman a sus padres buscando ser rescatados de los escombros. Esta guerra ya está perdida, y el apoyo a un exterminio humano jamás será una victoria.

Mejor cantemos a Mercedes Sosa: solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.Y dejémonos de eufemismos, estos niños no han muerto en medio de la guerra, estos niños han sido asesinados.