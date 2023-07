Por Sonny Azael Posada Garrido - opinion@elcolombiano.com.co

Una novela corta del británico George Orwell debería ser lectura obligatoria en las escuelas, colegios y universidades del país: Rebelión en la granja. Cuenta cómo los animales se rebelan contra los humanos y establecen un supuesto régimen igualitario. Pero pasan los días y, al final... el líder de la rebelión termina diciendo: “Todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”. En la era del petrismo este principio se aplica a rajatabla. He visto en los aeropuertos a papás y mamás desesperados porque no llevaron un papel notariado y sus hijos menores de edad, con sus mochilitas al hombro, no pueden salir del país. Ilusiones rotas, viajes frustrados, pero si eres ministra del petrismo, una llamada telefónica permite que los siempre agrios funcionarios de Migración Colombia anulen la ley, que rige para todos menos para la “gente importante”. Quien sufra robos en su casa, debe resignarse a la pérdida, porque ninguna autoridad hará nada, salvo que seas la secretaria del caudillo, caso en el cual la siniestra maquinaria estatal ruge y despliega todo su poder para recuperar los dólares de la “muy querida funcionaria”. Si “chuzan” a la señora de los tintos, la encopetada senadora bogotana de la izquierda oligárquica dirá que eso no importa, pues lo grave es chuzar a la gente distinguida, no a “una sirvienta”: todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Cualquier funcionario de provincia que se ausente del trabajo, será objeto de investigación y sanción, salvo que seas el amiguito y compañero de francachela del presidente. Ahí podrás burlarte de todo el país y publicar en redes fotos de tus viajes por el mundo mientras tu despacho oficial permanece vacío. Todos son iguales, pero Benedetti es más igual que los demás. ¡Viva el petrismo igualitario, representación cabal de Rebelión en la granja a la colombiana!